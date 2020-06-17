Пенсионный фонд Туркменистана объявил о начале отчетного периода по уплате пенсионных взносов

БАКУ /Trend/ - Пенсионный фонд Туркменистана объявляет о начале отчетного периода по уплате пенсионных взносов за первые 6 месяцев 2020 года, сообщает Trend в среду со ссылкой на информационный портал «Туркменпортал».



Сообщается, что с 1 июля по 15 августа 2020 года в отдел Пенсионного фонда Туркменистана необходимо уплатить пенсионные взносы с одновременным представлением деклараций.



Отметим, что оплата пенсионных взносов проходит согласно статье 21 закона Туркменистана «О государственном пенсионном страховании», который был принят в 2012 году на основании постановления президента Туркменистана от 9 июля 2010 года "О создании Пенсионного фонда Туркменистана и введении в Туркменистане условно-накопительного пенсионного метода".



Напомним, что с первого января 2018 года вступили в силу изменения и дополнения в закон Туркменистана «О государственном пенсионном страховании». В частности, если застрахованное лицо одновременно имеет дополнительные доходы от предпринимательской деятельности, оказания профессиональных услуг, производства сельскохозяйственной продукции, то один вид его доходов подлежит учёту.



Также, в соответствии с национальным кодексом "О социальном обеспечении", была введена условно-накопительная пенсионная система. Основной целью новой пенсионной системы является максимальный охват пенсионным страхованием граждан в период их активной трудовой деятельности, обеспеченных соответствующими доходами.



(Автор: Джейла Алиева)

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