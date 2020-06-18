Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана разместил гособлигации
БАКУ/Trend/ - Бакинская фондовая биржа провела аукцион по размещению ипотечных облигаций Ипотечного и кредитно-гарантийного фонда Азербайджана AZ2045008680 со сроком погашения 8 280 дней, в ходе которого привлекла у азербайджанских банков 30 миллионов манатов, передает в четверг Trend со ссылкой на сообщение Бакинской фондовой биржи (БФБ).
Объем облигаций, размещенных по номинальной стоимости, составил в суммарном выражении 25 миллионов манатов.
Общая сумма заказов по номиналу также составила 25 миллионов манатов.
Срок погашения облигаций – 27 ноября 2038 года.
(Автор: Эльдар Джанашвили. Редактор: Гюнель Зейналова)
Twitter: @eldarjanashvili
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