Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

Финансы 14 июля 2020 10:04 (UTC+04:00)
Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9288 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют

14.07.20

Разница за сутки

Разница за месяц

Разница за год

1 доллар США

1,7

0

0

0

1 евро

1,9288

0,0040

0,0082

0,0126

1 российский рубль

0,024

0

-0,0002

0,3459

1 турецкая лира

0,2477

0

-0,0010

-0,4289

1 австралийский доллар

1,1814

-0,0038

0,4653

0,2407

1 аргентинский песо

0,0239

-0,0001

-0,3179

0,1926

1 белорусский рубль

0,7035

0

0,2407

0,3184

1 бразильский реал

0,3145

-0,0047

0,2153

0,0261

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0

0,3217

-0,1086

1 южноафриканский ранд

0,1009

-0,0006

0,0290

-0,1751

100 южнокорейских вон

0,1409

0,0745

-0,0750

-0,0405

1 чешская крона

0,0723

0,0001

-0,1677

-0,3554

100 чилийских песо

0,2161

0,0027

-0,0415

0,0417

1 китайский юань

0,2425

-0,0004

-0,3173

0,5306

1 датская крона

0,2591

0,0006

0,0398

-1,9128

1 грузинский лари

0,5554

0,0004

0,5330

0,0105

1 гонконгский доллар

0,2193

0

-1,9182

2,1306

1 индийская рупия

0,0226

0

0,0106

-0,1697

1 британский фунт стерлингов

2,1346

-0,0163

2,1306

-1,7143

100 индонезийских рупий

0,0118

0

-0,1705

-0,2939

100 иранских риалов

0,004

0

-1,7956

0,5011

1 шведская крона

0,185

-0,0003

-0,3054

-5,0961

1 швейцарский франк

1,8051

-0,0035

0,5563

1,2443

1 израильский шекель

0,4923

0,0001

-5,0370

5,5005

1 канадский доллар

1,2487

-0,0043

1,2445

-0,1081

1 кувейтский динар

5,5248

-0,0028

5,5020

-0,3917

1 казахский тенге

0,0041

0

-0,1074

0,0234

1 киргизский сом

0,0218

0,0002

-0,3771

0,3024

100 ливанских фунтов

0,1126

0,0002

0,0377

-0,0274

1 малайзийский ринггит

0,398

-0,0008

0,2990

-0,1001

1 мексиканский песо

0,0749

-0,0008

-0,0301

0,0866

1 молдавская лея

0,0994

-0,0002

-0,0771

-0,2692

1 египетский фунт

0,1065

0,0002

0,0898

-0,0103

1 норвежская крона

0,1798

-0,0008

-0,2500

-0,8226

100 узбекских сомов

0,0167

0

-0,0075

-0,0103

1 польский злотый

0,4295

-0,0016

0,4053

-0,8226

1 сингапурский доллар

1,2205

-0,0039

-0,0010

-1,1332

1 саудовский риал

0,4532

0

0,0002

0,1543

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,347

0,0007

-0,0010

2,0481

1 тайваньский доллар

0,0577

-0,0001

0,0004

0,0029

1 таджикский сомони

0,1649

0

-0,0003

-0,0152

1 новый туркменский манат

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0627

-0,0001

-0,0012

-0,0030

100 японских иен

1,5852

-0,0054

-0,0014

0,0158

1 новозеландский доллар

1,1119

-0,0056

0,0201

-0,0243

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva

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