Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату
БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9288 маната соответственно.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:
|
Курсы валют
|
14.07.20
|
Разница за сутки
|
Разница за месяц
|
Разница за год
|
1 доллар США
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
1,9288
|
0,0040
|
0,0082
|
0,0126
|
1 российский рубль
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
0,3459
|
1 турецкая лира
|
0,2477
|
0
|
-0,0010
|
-0,4289
|
1 австралийский доллар
|
1,1814
|
-0,0038
|
0,4653
|
0,2407
|
1 аргентинский песо
|
0,0239
|
-0,0001
|
-0,3179
|
0,1926
|
1 белорусский рубль
|
0,7035
|
0
|
0,2407
|
0,3184
|
1 бразильский реал
|
0,3145
|
-0,0047
|
0,2153
|
0,0261
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0
|
0,3217
|
-0,1086
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1009
|
-0,0006
|
0,0290
|
-0,1751
|
100 южнокорейских вон
|
0,1409
|
0,0745
|
-0,0750
|
-0,0405
|
1 чешская крона
|
0,0723
|
0,0001
|
-0,1677
|
-0,3554
|
100 чилийских песо
|
0,2161
|
0,0027
|
-0,0415
|
0,0417
|
1 китайский юань
|
0,2425
|
-0,0004
|
-0,3173
|
0,5306
|
1 датская крона
|
0,2591
|
0,0006
|
0,0398
|
-1,9128
|
1 грузинский лари
|
0,5554
|
0,0004
|
0,5330
|
0,0105
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0
|
-1,9182
|
2,1306
|
1 индийская рупия
|
0,0226
|
0
|
0,0106
|
-0,1697
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,1346
|
-0,0163
|
2,1306
|
-1,7143
|
100 индонезийских рупий
|
0,0118
|
0
|
-0,1705
|
-0,2939
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0
|
-1,7956
|
0,5011
|
1 шведская крона
|
0,185
|
-0,0003
|
-0,3054
|
-5,0961
|
1 швейцарский франк
|
1,8051
|
-0,0035
|
0,5563
|
1,2443
|
1 израильский шекель
|
0,4923
|
0,0001
|
-5,0370
|
5,5005
|
1 канадский доллар
|
1,2487
|
-0,0043
|
1,2445
|
-0,1081
|
1 кувейтский динар
|
5,5248
|
-0,0028
|
5,5020
|
-0,3917
|
1 казахский тенге
|
0,0041
|
0
|
-0,1074
|
0,0234
|
1 киргизский сом
|
0,0218
|
0,0002
|
-0,3771
|
0,3024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,0002
|
0,0377
|
-0,0274
|
1 малайзийский ринггит
|
0,398
|
-0,0008
|
0,2990
|
-0,1001
|
1 мексиканский песо
|
0,0749
|
-0,0008
|
-0,0301
|
0,0866
|
1 молдавская лея
|
0,0994
|
-0,0002
|
-0,0771
|
-0,2692
|
1 египетский фунт
|
0,1065
|
0,0002
|
0,0898
|
-0,0103
|
1 норвежская крона
|
0,1798
|
-0,0008
|
-0,2500
|
-0,8226
|
100 узбекских сомов
|
0,0167
|
0
|
-0,0075
|
-0,0103
|
1 польский злотый
|
0,4295
|
-0,0016
|
0,4053
|
-0,8226
|
1 сингапурский доллар
|
1,2205
|
-0,0039
|
-0,0010
|
-1,1332
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0
|
0,0002
|
0,1543
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,347
|
0,0007
|
-0,0010
|
2,0481
|
1 тайваньский доллар
|
0,0577
|
-0,0001
|
0,0004
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1649
|
0
|
-0,0003
|
-0,0152
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0627
|
-0,0001
|
-0,0012
|
-0,0030
|
100 японских иен
|
1,5852
|
-0,0054
|
-0,0014
|
0,0158
|
1 новозеландский доллар
|
1,1119
|
-0,0056
|
0,0201
|
-0,0243
(Автор: Фидан Бабаева.)
Twitter: Fidan_Babaeva