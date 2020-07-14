Евро дорожает по отношению к азербайджанскому манату

БАКУ/Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 14 июля установлен на уровне 1,7 и 1,9288 маната соответственно.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на вторник:

Курсы валют 14.07.20 Разница за сутки Разница за месяц Разница за год 1 доллар США 1,7 0 0 0 1 евро 1,9288 0,0040 0,0082 0,0126 1 российский рубль 0,024 0 -0,0002 0,3459 1 турецкая лира 0,2477 0 -0,0010 -0,4289 1 австралийский доллар 1,1814 -0,0038 0,4653 0,2407 1 аргентинский песо 0,0239 -0,0001 -0,3179 0,1926 1 белорусский рубль 0,7035 0 0,2407 0,3184 1 бразильский реал 0,3145 -0,0047 0,2153 0,0261 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0 0,3217 -0,1086 1 южноафриканский ранд 0,1009 -0,0006 0,0290 -0,1751 100 южнокорейских вон 0,1409 0,0745 -0,0750 -0,0405 1 чешская крона 0,0723 0,0001 -0,1677 -0,3554 100 чилийских песо 0,2161 0,0027 -0,0415 0,0417 1 китайский юань 0,2425 -0,0004 -0,3173 0,5306 1 датская крона 0,2591 0,0006 0,0398 -1,9128 1 грузинский лари 0,5554 0,0004 0,5330 0,0105 1 гонконгский доллар 0,2193 0 -1,9182 2,1306 1 индийская рупия 0,0226 0 0,0106 -0,1697 1 британский фунт стерлингов 2,1346 -0,0163 2,1306 -1,7143 100 индонезийских рупий 0,0118 0 -0,1705 -0,2939 100 иранских риалов 0,004 0 -1,7956 0,5011 1 шведская крона 0,185 -0,0003 -0,3054 -5,0961 1 швейцарский франк 1,8051 -0,0035 0,5563 1,2443 1 израильский шекель 0,4923 0,0001 -5,0370 5,5005 1 канадский доллар 1,2487 -0,0043 1,2445 -0,1081 1 кувейтский динар 5,5248 -0,0028 5,5020 -0,3917 1 казахский тенге 0,0041 0 -0,1074 0,0234 1 киргизский сом 0,0218 0,0002 -0,3771 0,3024 100 ливанских фунтов 0,1126 0,0002 0,0377 -0,0274 1 малайзийский ринггит 0,398 -0,0008 0,2990 -0,1001 1 мексиканский песо 0,0749 -0,0008 -0,0301 0,0866 1 молдавская лея 0,0994 -0,0002 -0,0771 -0,2692 1 египетский фунт 0,1065 0,0002 0,0898 -0,0103 1 норвежская крона 0,1798 -0,0008 -0,2500 -0,8226 100 узбекских сомов 0,0167 0 -0,0075 -0,0103 1 польский злотый 0,4295 -0,0016 0,4053 -0,8226 1 сингапурский доллар 1,2205 -0,0039 -0,0010 -1,1332 1 саудовский риал 0,4532 0 0,0002 0,1543 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,347 0,0007 -0,0010 2,0481 1 тайваньский доллар 0,0577 -0,0001 0,0004 0,0029 1 таджикский сомони 0,1649 0 -0,0003 -0,0152 1 новый туркменский манат 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0627 -0,0001 -0,0012 -0,0030 100 японских иен 1,5852 -0,0054 -0,0014 0,0158 1 новозеландский доллар 1,1119 -0,0056 0,0201 -0,0243

(Автор: Фидан Бабаева.)

Twitter: Fidan_Babaeva