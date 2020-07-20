Нацбанк: По итогам первого полугодия ВВП Казахстана сократился на 1,8%

По итогам первого полугодия 2020 года ВВП Казахстана сократился на 1,8% в годовом выражении при прогнозе -1,5%. Это обусловлено спадом в секторе услуг, несмотря на ослабление карантинных мер и открытие объектов торговли и общественного питания с середины мая 2020 года. Об этом передает «Казинформ« со ссылкой на пресс-службу Нацбанка, сообщает Trend.

По информации Нацбанка, положительный вклад в динамку ВВП внесли отрасли информации и связи (9,0%), здравоохранения, образования и государственного управления.

«Наблюдается рост производства горнодобывающей (2,2%) и обрабатывающей промышленности (4,8%). Экономическая активность также поддерживается расширением строительных работ (на 11,2%) и увеличением валового выпуска продукции сельского хозяйства (на 2,4%).

Индекс деловой активности, рассчитанный Национальным банком на основе опросов предприятий, находится в отрицательной зоне, но после падения до исторических минимумов в апреле т.г. (37,2) вырос в июне т.г до 46,8. В разрезе отраслей, замедление показателя в большей степени наблюдается в секторе услуг и промышленности.

Снижение потребительской и инвестиционной активности оказывает давление на совокупный спрос. Введенные карантинные меры оказали негативное влияние на доходы населения, отразившись на снижении потребительской активности. Основным фактором послужило замедление роста реальной заработной платы наемных работников. Кроме того, закрытие и приостановка деятельности отдельных производств привела к ухудшению ситуации на рынке труда», - отметили в Нацбанке.

Инвестиции в основной капитал сокращаются, в том числе отражая подавленный внутренний спрос из-за сокращения реальных доходов населения. Объем инвестиций в основной капитал по итогам первого полугодия т.г. снизился на 2,9% в годовом выражении.

Основное влияние на динамику инвестиционной активности оказал спад инвестиций в горнодобывающей промышленности на 11,6% (январь-июнь 2020 года к январю-июню 2019 года), обусловленный приостановлением строительных работ на Тенгизском месторождении.