Азербайджан имеет высокий потенциал для повышения доходности рынка ценных бумаг

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что на рынке ценных бумаг Азербайджана имеется высокий потенциал для повышения доходности рынка ценных бумаг, в этих целях используется лишь небольшая его часть.

Об этом сказал Trend председатель правления Ассоциации участников фондового рынка (AFBIA) Джейхун Ибрагимов.

По словам председателя правления, говоря о повышении доходности рынка страны, необходимо отметить ряд важных моментов.

"Если максимально использовать возможности местного рынка капитала, то в текущем году мы будем наблюдать рост, как по объему оборота, так и по доходности в целом. В настоящее время для развития рынка ценных бумаг существует потребность в том, чтобы было больше активно торгуемых ценных бумаг, а для этого должна быть проделана работа по привлечению на рынок ценных бумаг компаний с положительным имиджем, финансовое положение которых относительно стабильное", - сказал он.

Как отметил Ибрагимов, есть пример того, как меры, предпринимаемые в этом направлении, дают налоговые и ряд других льгот компаниям-эмитентам, массово размещающим ценные бумаги.

"Полная электронная коммерциализация рынка капитала также значительно повысит прибыльность в этой сфере",- сказал он.

Касаясь темы повышения доходности любой ценной бумаги, председатель подчеркнул, что в этом играют роль такие ключевые факторы, как экономическая ситуация в стране и в компании-эмитенте, финансовое положение, средний объем процентов и так далее.

"Также эти факторы могут оказывать влияние на доходность в различных формах в зависимости от типа и особенностей ценных бумаг",-подытожил он.

Напомним, что Ассоциация участников фондового рынка (AFBIA) была учреждена второго мая 2007 года.

(Автор: Фидан Бабаева.)

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