Евро дорожает к манату (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
20 июля
|
1,7
|
27 июля
|
1,7
|
21 июля
|
1,7
|
28 июля
|
1,7
|
22 июля
|
1,7
|
29 июля
|
1,7
|
23 июля
|
1,7
|
30 июля
|
1,7
|
24 июля
|
1,7
|
31 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0105 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9946 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,9 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
20 июля
|
1,9452
|
27 июля
|
1,9898
|
21 июля
|
1,9428
|
28 июля
|
1,9945
|
22 июля
|
1,9615
|
29 июля
|
1,9939
|
23 июля
|
1,9687
|
30 июля
|
2,0003
|
24 июля
|
1,9716
|
31 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
1,9576
|
Средний курс за неделю
|
1,9946
По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0236 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла менее чем на 0,01 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
20 июля
|
0,0236
|
27 июля
|
0,0237
|
21 июля
|
0,0238
|
28 июля
|
0,0238
|
22 июля
|
0,024
|
29 июля
|
0,0234
|
23 июля
|
0,0239
|
30 июля
|
0,0234
|
24 июля
|
0,0238
|
31 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,0238
|
Средний курс за неделю
|
0,0236
В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире увеличился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2461 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала менее чем на 0,01 процента.
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
20 июля
|
0,2479
|
27 июля
|
0,2483
|
21 июля
|
0,2479
|
28 июля
|
0,2471
|
22 июля
|
0,2488
|
29 июля
|
0,2451
|
23 июля
|
0,2482
|
30 июля
|
0,2438
|
24 июля
|
0,2485
|
31 июля
|
-
|
Средний курс за неделю
|
0,2482
|
Средний курс за неделю
|
0,2461
(Автор: Эльдар Джанашвили)