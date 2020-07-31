Евро дорожает к манату (ОБЗОР)

Финансы 31 июля 2020 10:16 (UTC+04:00)
Евро дорожает к манату (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару

20 июля

1,7

27 июля

1,7

21 июля

1,7

28 июля

1,7

22 июля

1,7

29 июля

1,7

23 июля

1,7

30 июля

1,7

24 июля

1,7

31 июля

-

Средний курс за неделю

1,7

Средний курс за неделю

1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0105 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9946 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,9 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро

20 июля

1,9452

27 июля

1,9898

21 июля

1,9428

28 июля

1,9945

22 июля

1,9615

29 июля

1,9939

23 июля

1,9687

30 июля

2,0003

24 июля

1,9716

31 июля

-

Средний курс за неделю

1,9576

Средний курс за неделю

1,9946

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0236 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла менее чем на 0,01 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю

20 июля

0,0236

27 июля

0,0237

21 июля

0,0238

28 июля

0,0238

22 июля

0,024

29 июля

0,0234

23 июля

0,0239

30 июля

0,0234

24 июля

0,0238

31 июля

-

Средний курс за неделю

0,0238

Средний курс за неделю

0,0236

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире увеличился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2461 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала менее чем на 0,01 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире

20 июля

0,2479

27 июля

0,2483

21 июля

0,2479

28 июля

0,2471

22 июля

0,2488

29 июля

0,2451

23 июля

0,2482

30 июля

0,2438

24 июля

0,2485

31 июля

-

Средний курс за неделю

0,2482

Средний курс за неделю

0,2461

(Автор: Эльдар Джанашвили)

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