Евро дорожает к манату (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На текущей неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в пятницу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели не изменился и составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 20 июля 1,7 27 июля 1,7 21 июля 1,7 28 июля 1,7 22 июля 1,7 29 июля 1,7 23 июля 1,7 30 июля 1,7 24 июля 1,7 31 июля - Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро понизился на 0,0105 маната (0,5 процента). Средневзвешенный курс составил 1,9946 маната за евро, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала на 1,9 процента.

Официальный курс маната по отношению к евро 20 июля 1,9452 27 июля 1,9898 21 июля 1,9428 28 июля 1,9945 22 июля 1,9615 29 июля 1,9939 23 июля 1,9687 30 июля 2,0003 24 июля 1,9716 31 июля - Средний курс за неделю 1,9576 Средний курс за неделю 1,9946

По итогам недели официальный курс маната по отношению к рублю подорожал на 0,0003 маната. Средневзвешенный курс составил 0,0236 маната за один рубль, соответственно средняя цена маната к данной валюте выросла менее чем на 0,01 процента.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 20 июля 0,0236 27 июля 0,0237 21 июля 0,0238 28 июля 0,0238 22 июля 0,024 29 июля 0,0234 23 июля 0,0239 30 июля 0,0234 24 июля 0,0238 31 июля - Средний курс за неделю 0,0238 Средний курс за неделю 0,0236

В течение недели официальный курс маната по отношению к турецкой лире увеличился на 0,0045 маната. Средневзвешенный курс составил 0,2461 маната за одну лиру, соответственно средняя цена маната к данной валюте упала менее чем на 0,01 процента.

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 20 июля 0,2479 27 июля 0,2483 21 июля 0,2479 28 июля 0,2471 22 июля 0,2488 29 июля 0,2451 23 июля 0,2482 30 июля 0,2438 24 июля 0,2485 31 июля - Средний курс за неделю 0,2482 Средний курс за неделю 0,2461

(Автор: Эльдар Джанашвили)