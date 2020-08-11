Стоимость биткоина снижается, но остается около уровня $12 тыс

Стоимость самой популярной криптовалюты — биткоина — во вторник утром снижается, сохраняясь при этом вблизи уровня в 12 тысяч долларов. Как передает Trend со ссылкой на Прайм, об этом свидетельствуют данные торгов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 10.24 мск биткоин дешевел на 1,86% — до 11 765 доллара. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин опускается в цене на 1,96% — до 11 730 долларов. На долю биткоина приходится примерно 60,3% рынка.

Цена биткоина 2 августа впервые с августа 2019 года достигла отметки в 12 тысяч долларов в условиях постепенного восстановления мировой экономики. Однако после достижения этого уровня стоимость криптовалюты перешла к коррекционному снижению. В ночь на понедельник, 10 августа, цена криптовалюты вновь превысила 12 тысяч долларов.

"Вчера волатильность на рынке немного усилилась, диапазон торговли составил 11500-12050 долларов. С направлением движения пока не определились, пока боковик. Возможно, есть фактор августа, возможно, затишье на рынках акций дает о себе знать", — сказал независимый эксперт Мансур Гусейнов.