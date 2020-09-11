МВФ о влиянии COVID-19 на финансовый сектор Туркменистана
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В Казахстане отмечается положительная тенденция в области раскрытия информации нефтегазовых компаний
«Узбекнефтегаз»: В Газли в целях переработки 4,5 млрд. куб метров газа реализуется крупный инвестиционный проект
Военнослужащие, распространившие кадры с армянским диверсантом, уволены в запас - минобороны Азербайджана
Утверждены временные Правила организации учебно-воспитательного процесса в школах Азербайджана в период особого карантинного режима