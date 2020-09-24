Выпуск облигаций AzerGold является одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала - Микаил Джаббаров

БАКУ /Trend/ - Выпуск облигаций AzerGold является успешным результатом мероприятий, проводимых в направлении развития финансового сектора в Азербайджане. Как сообщает Trend, об этом заявил министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров на мероприятии, организованном по случаю выпуска в обращение облигаций AzerGold.

Министр отметил, что выпуск облигаций AzerGold считается одним из важнейших событий 2020 года на рынке капитала и подчеркнул, что данный шаг внесет большой вклад в развитие финансового и горнодобывающего сектора, а также сыграет особую роль в формировании новых инвестиционных возможностей для граждан.

Временно исполняющий обязанности председателя правления Бакинской фондовой биржы (БФБ) Эльдар Абдуллаев заметил, что новые облигации приведут к диверсификации финансовых инструментов на рынке корпоративных ценных бумаг и создадут благоприятную инвестиционную среду для инвесторов с более широкими возможностями.

По итогам мероприятия прозвучал звонок, символизирующий выпуск облигаций ЗАО AzerGold на первичный рынок. Так, стартовала предварительная торговля облигациями на платформе БФБ.

(Автор: Зейни Джафаров)

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