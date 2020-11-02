В Азербайджане в октябре 2020 г. выдано бизнес-кредитов с госгарантией на сумму около 59 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В октябре 2020 года предприниматели под гарантии Ипотечного и Кредитно-гарантийного фонда Азербайджана (ИКГФ), получили кредиты на сумму более 58,6 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на ИКГФ.

По данным ведомства, на данный момент сумма кредитов, выданных предпринимателям под государственные гарантии и с процентными субсидиями, превысила 180 миллионов манатов.

Также сообщается, что средний срок гарантированных кредитов составляет 31 месяц, а процентная ставка по кредитам, предоставляемым заемщикам за счет субсидий - 6,5 процента. Посредством этих кредитов будет обеспечено открытие более 2 700 новых рабочих мест за счет финансирования бизнес-проектов. Сумма кредитов, выданных заемщикам за счет гарантий фонда, составила от 40 тысяч до 5 миллионов манатов.

Так, в рамках механизма предоставления гарантийных и процентных субсидий, объем кредитов, выданных предпринимателям по линии фонда, стремительно растет.

Отметим, что со стороны государства продолжаются меры по поддержке предпринимательства и созданию благоприятной бизнес-среды не только во время пандемии, но и в постпандемический период . В результате это созданы условия для успешной реализации поставленных задач по развитию сектора в целом, поддержанию ненефтяного сектора экономики в Азербайджане и созданию новых рабочих мест.

(Автор: Зейни Джафаров, Редактор: Юсиф Агаев.)

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