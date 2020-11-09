Выдача кредитов общественным организациям в Азербайджане в годовом исчислении заметно увеличилась
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Еще 20 азербайджанских врачей, работающих в Турции, добровольно прибыли в Азербайджан для оказания медпомощи военнослужащим (ФОТО)
Предлагаю назвать один из освобожденных в Карабахе городов в честь Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева – дочь Хана Шушинского
Масштабы разрушений на азербайджанских землях, 30 лет находящихся под оккупацией Армении, просто немыслимы - Хикмет Гаджиев (ВИДЕО)
Азербайджанская армия продолжает наносить удары по позициям и живой силе ВС Армении на Ходжавендском направлении фронта (ВИДЕО)
Эта освободительная борьба войдет в историю, как новый метод ведения войны - казахский писатель Мади Раимов в честь свобождения города Шуша
Президент Ильхам Алиев: Урегулирование нагорно-карабахского конфликта придаст новое дыхание нашей стране
Президент Ильхам Алиев о переговорах с Арменией: Если мы вернем все территории, тогда о чем мы будем говорить?
Президент Ильхам Алиев: Проживающие в настоящее время в Нагорном Карабахе гражданские лица могут быть полностью уверены, что мы позаботимся о них
Президент Ильхам Алиев: Если Пашинян лично сам предоставит нам график времени вывода ВС Армении, мы сразу же остановимся
Президент Ильхам Алиев: После освобождения оккупированных территорий мы будем работать над возвращением вынужденных переселенцев-азербайджанцев в Нагорный Карабах
Президент Ильхам Алиев: Люди, которые потеряли близких родственников, сыновей, братьев, просят нас не останавливаться
Президент Ильхам Алиев: Много лет назад мы подписали с Турцией документ, который обеспечит военную поддержку на случай возникновения агрессии
Президент Ильхам Алиев журналисту BBC: Вам нравится лишь обвинять, нападать. Но посмотрите в зеркало
Президент Ильхам Алиев: После того, как мы освободим наши земли, армяне будут жить в Нагорном Карабахе в разы лучше
Президент Ильхам Алиев: За эти 40 дней я, может быть, дал 30 интервью. Все они были очень агрессивными, будто это не интервью, а обвинение
Президент Ильхам Алиев журналисту BBC News: У меня есть подозрения в связи с теми событиями, свидетелями которых вы стали
Президент Ильхам Алиев: Если Армения не примет обязательства по выводу войск с оккупированных территорий, то мы будем сражаться до конца
Ошибочно мнение, что на территории Нагорного Карабаха на протяжении многих столетий жили армяне – армянская община
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Пусть наш трехцветный флаг навеки развевается над суверенным, могущественным Азербайджаном!
Видеокадры из освобожденного от армянской оккупации поселка Бартаз Зангиланского района Азербайджана (ВИДЕО)
Представители минкультуры Азербайджана и деятели искусства посетили Аллею почетного захоронения (ФОТО)
Алим Гасымов и его дочь Фяргана исполнили гимн Азербайджана в честь освобождения Шушы и Дня Государственного флага (ВИДЕО)
Украина понимает чувства братского азербайджанского народа, отстаивающего территориальную целостность своей страны - посол
Тюркский совет желает видеть флаг Азербайджана развевающимся на всех освобожденных от оккупации землях страны - Багдад Амреев
Скоро присоединюсь к онлайн-заседаниям ПАСЕ из Шуши и Ханкенди! - глава Азербайджанской общины Нагорно-карабахского региона Азербайджана
Турция и Россия могут создать совместную рабочую группу для решения нагорно-карабахского конфликта – СМИ
С 27 сентября в результате военных провокаций Армении погибли 93 мирных жителя Азербайджана - генпрокуратура
Освобождение Шуши стало возможным благодаря лидерству Президента Ильхама Алиева и доблести азербайджанской армии - Роб Собхани