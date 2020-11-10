Центробанк Азербайджана на депозитном аукционе привлёк 100 млн манатов

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Согласно информации, депозитный аукцион был проведен 10 ноября 2020 года. Предложение в ходе него составило 413,7 миллионов манатов.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 6,01 процентов.

Средства привлечены сроком на 13 дней.

Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

Twitter: @jafarov_zeyni