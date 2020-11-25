Евро и рубль дорожают к манату

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0246 маната соответственно, сообщает в среду Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:

Курсы валют: 25 ноября 2020 г.: 24 ноября 2020 г.: 25 октября 2020 г.: 25 ноября 2019 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0246 2,0137 2,0063 1,8737 0,0109 0,0183 0,1509 1 российский рубль 0,0225 0,0224 0,0222 0,0266 0,0001 0,0003 -0,0041 1 турецкая лира 0,2124 0,2153 0,2136 0,2975 -0,0029 -0,0012 -0,0851 1 австралийский доллар 1,2509 1,2431 1,2091 1,155 0,0078 0,0418 0,0959 1 аргентинский песо 0,0211 0,0212 0,0218 0,0284 -0,0001 -0,0007 -0,0073 1 белорусский рубль 0,6656 0,666 0,6687 0,8286 -0,0004 -0,0031 -0,1630 1 бразильский реал 0,3163 0,3128 0,304 0,4052 0,0035 0,0123 -0,0889 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1119 0,1104 0,1048 0,1157 0,0015 0,0071 -0,0038 100 южнокорейских вон 0,1537 0,1531 0,15 0,1444 0,0006 0,0037 0,0093 1 чешская крона 0,0774 0,0766 0,0737 0,0735 0,0008 0,0037 0,0039 100 чилийских песо 0,2199 0,2205 0,2183 0,2128 -0,0006 0,0016 0,0071 1 китайский юань 0,2585 0,2583 0,2544 0,2416 0,0002 0,0041 0,0169 1 датская крона 0,272 0,2705 0,2696 0,2508 0,0015 0,0024 0,0212 1 грузинский лари 0,5136 0,5135 0,5273 0,5716 0,0001 -0,0137 -0,0580 1 гонконгский доллар 0,2193 0,2193 0,2194 0,2172 0 -0,0001 0,0021 1 индийская рупия 0,023 0,0229 0,0231 0,0237 0,0001 -0,0001 -0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,2714 2,2658 2,2204 2,184 0,0056 0,0510 0,0874 100 индонезийских рупий 0,012 0,012 0,0116 0,0121 0 0,0004 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1994 0,1973 0,1936 0,1766 0,0021 0,0058 0,0228 1 швейцарский франк 1,8667 1,8629 1,8732 1,7057 0,0038 -0,0065 0,1610 1 израильский шекель 0,5102 0,5082 0,503 0,4897 0,0020 0,0072 0,0205 1 канадский доллар 1,3076 1,3027 1,293 1,2785 0,0049 0,0146 0,0291 1 кувейтский динар 5,5578 5,5611 5,5614 5,5963 -0,0033 -0,0036 -0,0385 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0044 0 0 -0,0004 1 киргизский сом 0,021 0,0201 0,021 0,0234 0,0009 0 -0,0024 100 ливанских фунтов 0,1126 0,1121 0,1123 0,1123 0,0005 0,0003 0,0003 1 малайзийский ринггит 0,416 0,4153 0,4097 0,407 0,0007 0,0063 0,0090 1 мексиканский песо 0,0849 0,0847 0,0809 0,0879 0,0002 0,0040 -0,0030 1 молдавская лея 0,0988 0,0988 0,0997 0,0976 0 -0,0009 0,0012 1 египетский фунт 0,1084 0,1087 0,1081 0,1055 -0,0003 0,0003 0,0029 1 норвежская крона 0,1915 0,1887 0,1833 0,1858 0,0028 0,0082 0,0057 100 узбекских сомов 0,0164 0,0164 0,0164 0,0179 0 0 -0,0015 1 польский злотый 0,4537 0,4505 0,4382 0,436 0,0032 0,0155 0,0177 1 сингапурский доллар 1,267 1,2649 1,2519 1,2462 0,0021 0,0151 0,0208 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4533 0 0 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4217 2,427 2,4117 2,3379 -0,0053 0,0100 0,0838 1 тайваньский доллар 0,0596 0,0596 0,0593 0,0557 0 0,0003 0,0039 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1644 0,1755 0 -0,0140 -0,0251 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,06 0,0599 0,0601 0,0705 0,0001 -0,0001 -0,0105 100 японских иен 1,6275 1,6256 1,6238 1,5634 0,0019 0,0037 0,0641 1 новозеландский доллар 1,1872 1,1845 1,1335 1,0918 0,0027 0,0537 0,0954

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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