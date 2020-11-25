Евро и рубль дорожают к манату
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 25 ноября установлен на уровне 1,7 и 2,0246 маната соответственно, сообщает в среду Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на среду:
|
Курсы валют:
|
25 ноября 2020 г.:
|
24 ноября 2020 г.:
|
25 октября 2020 г.:
|
25 ноября 2019 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0246
|
2,0137
|
2,0063
|
1,8737
|
0,0109
|
0,0183
|
0,1509
|
1 российский рубль
|
0,0225
|
0,0224
|
0,0222
|
0,0266
|
0,0001
|
0,0003
|
-0,0041
|
1 турецкая лира
|
0,2124
|
0,2153
|
0,2136
|
0,2975
|
-0,0029
|
-0,0012
|
-0,0851
|
1 австралийский доллар
|
1,2509
|
1,2431
|
1,2091
|
1,155
|
0,0078
|
0,0418
|
0,0959
|
1 аргентинский песо
|
0,0211
|
0,0212
|
0,0218
|
0,0284
|
-0,0001
|
-0,0007
|
-0,0073
|
1 белорусский рубль
|
0,6656
|
0,666
|
0,6687
|
0,8286
|
-0,0004
|
-0,0031
|
-0,1630
|
1 бразильский реал
|
0,3163
|
0,3128
|
0,304
|
0,4052
|
0,0035
|
0,0123
|
-0,0889
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1119
|
0,1104
|
0,1048
|
0,1157
|
0,0015
|
0,0071
|
-0,0038
|
100 южнокорейских вон
|
0,1537
|
0,1531
|
0,15
|
0,1444
|
0,0006
|
0,0037
|
0,0093
|
1 чешская крона
|
0,0774
|
0,0766
|
0,0737
|
0,0735
|
0,0008
|
0,0037
|
0,0039
|
100 чилийских песо
|
0,2199
|
0,2205
|
0,2183
|
0,2128
|
-0,0006
|
0,0016
|
0,0071
|
1 китайский юань
|
0,2585
|
0,2583
|
0,2544
|
0,2416
|
0,0002
|
0,0041
|
0,0169
|
1 датская крона
|
0,272
|
0,2705
|
0,2696
|
0,2508
|
0,0015
|
0,0024
|
0,0212
|
1 грузинский лари
|
0,5136
|
0,5135
|
0,5273
|
0,5716
|
0,0001
|
-0,0137
|
-0,0580
|
1 гонконгский доллар
|
0,2193
|
0,2193
|
0,2194
|
0,2172
|
0
|
-0,0001
|
0,0021
|
1 индийская рупия
|
0,023
|
0,0229
|
0,0231
|
0,0237
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,2714
|
2,2658
|
2,2204
|
2,184
|
0,0056
|
0,0510
|
0,0874
|
100 индонезийских рупий
|
0,012
|
0,012
|
0,0116
|
0,0121
|
0
|
0,0004
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1994
|
0,1973
|
0,1936
|
0,1766
|
0,0021
|
0,0058
|
0,0228
|
1 швейцарский франк
|
1,8667
|
1,8629
|
1,8732
|
1,7057
|
0,0038
|
-0,0065
|
0,1610
|
1 израильский шекель
|
0,5102
|
0,5082
|
0,503
|
0,4897
|
0,0020
|
0,0072
|
0,0205
|
1 канадский доллар
|
1,3076
|
1,3027
|
1,293
|
1,2785
|
0,0049
|
0,0146
|
0,0291
|
1 кувейтский динар
|
5,5578
|
5,5611
|
5,5614
|
5,5963
|
-0,0033
|
-0,0036
|
-0,0385
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0044
|
0
|
0
|
-0,0004
|
1 киргизский сом
|
0,021
|
0,0201
|
0,021
|
0,0234
|
0,0009
|
0
|
-0,0024
|
100 ливанских фунтов
|
0,1126
|
0,1121
|
0,1123
|
0,1123
|
0,0005
|
0,0003
|
0,0003
|
1 малайзийский ринггит
|
0,416
|
0,4153
|
0,4097
|
0,407
|
0,0007
|
0,0063
|
0,0090
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,0847
|
0,0809
|
0,0879
|
0,0002
|
0,0040
|
-0,0030
|
1 молдавская лея
|
0,0988
|
0,0988
|
0,0997
|
0,0976
|
0
|
-0,0009
|
0,0012
|
1 египетский фунт
|
0,1084
|
0,1087
|
0,1081
|
0,1055
|
-0,0003
|
0,0003
|
0,0029
|
1 норвежская крона
|
0,1915
|
0,1887
|
0,1833
|
0,1858
|
0,0028
|
0,0082
|
0,0057
|
100 узбекских сомов
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0164
|
0,0179
|
0
|
0
|
-0,0015
|
1 польский злотый
|
0,4537
|
0,4505
|
0,4382
|
0,436
|
0,0032
|
0,0155
|
0,0177
|
1 сингапурский доллар
|
1,267
|
1,2649
|
1,2519
|
1,2462
|
0,0021
|
0,0151
|
0,0208
|
1 саудовский риал
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0,4533
|
0
|
0
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4217
|
2,427
|
2,4117
|
2,3379
|
-0,0053
|
0,0100
|
0,0838
|
1 тайваньский доллар
|
0,0596
|
0,0596
|
0,0593
|
0,0557
|
0
|
0,0003
|
0,0039
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1644
|
0,1755
|
0
|
-0,0140
|
-0,0251
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,06
|
0,0599
|
0,0601
|
0,0705
|
0,0001
|
-0,0001
|
-0,0105
|
100 японских иен
|
1,6275
|
1,6256
|
1,6238
|
1,5634
|
0,0019
|
0,0037
|
0,0641
|
1 новозеландский доллар
|
1,1872
|
1,1845
|
1,1335
|
1,0918
|
0,0027
|
0,0537
|
0,0954
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)
Twitter: @jafarov_zeyni