Всемирный банк реализует новый железнодорожный проект в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана совместно со Всемирным банком (ВБ) продолжает разработку нового проекта, направленного на усовершенствование железнодорожных грузоперевозок и логистики.

Как сообщает Trend со ссылкой на Всемирный банк, общая стоимость проекта в рамках программы Azerbaijan Railways & Logistics Modernization достигает 800 миллионов долларов США, из которых примерно 50 процентов по предварительной ориентировке выделит Всемирный банк. Оставшиеся 50 процентов будут выделены со стороны Азербайджана.

Всемирный банк (ВБ) и ЗАО “Азербайджанские железные дороги” (АЖД) в предыдущем году обсуждали участие банка в финансировании проекта реконструкции железнодорожной линии Алят-Астара, являющейся частью международного транспортного коридора “Север-Юг”. Региональный директор Всемирного банка по Южному Кавказу Себастьян Молинеус подчеркивал важность дальнейшего укрепления двусторонних связей, отметив, что в Азербайджане проводится масштабная работа по расширению транспортно-логистических возможностей и повышению транзитного потенциала.

Напомним, что Азербайджан сотрудничает со Всемирным банком с 1992 года. На сегодняшний день Всемирный банк выделил Азербайджану кредитов на общую сумму 3,5 миллиарда долларов для реализации более 50 проектов и тем самым в 2019 году Азербайджан вошел в список 20 наиболее реформаторских стран по версии ВБ.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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