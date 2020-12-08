В Азербайджане внедряется переходный этап в системе страхования банковских вкладов

БАКУ /Trend/ - Правительство Азербайджана считает целесообразным выход из схемы полного страхования вкладов, с определением переходного периода до 5 апреля 2021 года, и формирование более совершенных рамок по страхованию вкладов в соответствии с текущей ситуацией.

Как сообщает Trend во вторник со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), в целях сохранения финансовой стабильности в стране на фоне глобального экономического кризиса, обеспечения устойчивости банковской системы и укрепления доверия вкладчиков к банковской системе 19 января 2016 года был принят закон Азербайджана “О полном страховании вкладов”. Согласно закону, вступившему в силу с четвертого марта 2016 года, все защищенные вклады в пределах годовой процентной ставки, установленной Попечительским советом Фонда страхования вкладов, полностью застрахованы в течение трёх лет независимо от их суммы.

В сообщении Центробанка Азербайджана говорится, что срок действия нынешней системы страхования вкладов истек четвертого декабря 2020 года.

Также отмечается, что ЦБА и Фонд страхования вкладов (ADIF) подготовили обновленную стратегию по новому механизму страхования вкладов. Эта стратегия была обсуждена на заседании Экономического совета Азербайджана и было принято решение о переходном периоде до пятого апреля 2021 года. Соответствующие поправки в законодательство уже внесены в Милли Меджлис (парламент) Азербайджана. Согласно этим поправкам, размер компенсации по банковскому вкладу увеличивается с 30 до 100 тысяч манатов, что позволяет полностью защитить 99,9 процента вкладов в банках.

Наряду с этим, размер компенсации по вкладам физических лиц, занимающихся индивидуальным предпринимательством, устанавливается в пределах 20 тысяч манатов, что позволит поддержать развитие малых предприятий и увеличить их доверие к банковской системе. Помимо этого, страхованию полностью подлежат денежные средства граждан, находящиеся на депозитных счетах нотариусов.

Отметим, что, по информации Центробанка, данные предложения обеспечат полный охват страхованием значительной части вкладов, усовершенствуют систему управления банковскими рисками и обеспечат устойчивость банковской системы.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni