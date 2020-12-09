В Азербайджане посредством е-платформы предпринимателям предоставлены кредиты на 145 млн манатов

Финансы 9 декабря 2020 15:23 (UTC+04:00)
В Азербайджане посредством е-платформы предпринимателям предоставлены кредиты на 145 млн манатов

БАКУ /Trend/ - В целях ускорения инвестирования в сферы деятельности, пострадавшие от пандемии, улучшения финансового положения предпринимателей, а также поддержки финансово-банковского сектора государством проводится ряд мероприятий.

Об этом сообщает Trend в среду со ссылкой на министерство экономики Азербайджана.

Одной из таких мер является электронная кредитная платформа (ЭКП), созданная министерством экономики для получения быстрого кредита, с предоставлением государственной гарантии предпринимателям, работающим в областях, пострадавшим от пандемии, в упрощенной и прозрачной форме.

В минэкономики Азербайджана отметили, что прием посредством электронной кредитной платформы заявок предпринимателей, пострадавших от пандемии, продолжается. Так, на начало декабря 2020 года через ЭКП было зарегистрировано 3200 заявок на бизнес-кредиты в целом в размере 907 миллионов манатов. По 471 заявке уже принято решение о выделении кредитов на общую сумму 145 миллионов манатов. В данный момент рассматриваются другие обращения, и в установленные сроки предприниматели будут проинформированы о результатах через электронную платформу.

Отметим, что предоставление бизнес-кредитов через ЭКП позволяет предпринимателям обращаться за ними в режиме онлайн, одновременно обращаться также в уполномоченные кредитные организации и Фонд развития предпринимательства, отслеживать статус заявки в режиме реального времени.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter: @jafarov_zeyni

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