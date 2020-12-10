Азиатский банк развития улучшил экономические показатели по Азербайджану

БАКУ /Trend/ - Азиатский банк развития (АБР) в текущем году улучшил прогнозы экономического роста в развивающихся странах Азии с 0,7 до 0,4 процентов.

Как сообщает Trend со ссылкой на опубликованный отчет банка, экономическая активность в развивающихся странах Азии в этом году снизится на 0,4 процентов, а в 2021 году вырастет на 6,8 процентов, в связи с постепенным преодолением последствий пандемии коронавируса.

Прогноз по инфляции для государств азиатского региона понижен с 2,9 до 2,8 процентов. В частности, инфляция в Центральной Азии пересмотрена в сторону понижения - с 8,3 до 7,8 процентов на 2020 год и с 6,6 до 6,5 процентов на 2021 год. Эти прогнозы также отнесены для Азербайджана, Грузии, Таджикистана и Туркменистана.

Напомним, что в сентябре текущего года Азиатский банк развития прогнозировал снижение индекса потребительских цен на 0,7 процентов до конца года.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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