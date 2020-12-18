Coca-Cola сократит до 2,2 тыс. сотрудников по всему миру

Корпорация Coca-Cola уволит до 2 200 сотрудников компании по всему миру, среди них - 1 200 работников в США. Об этом в четверг сообщила газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что число планируемых сокращений эквивалентно 12% от количества всех сотрудников корпорации.

В компании ожидают, что уменьшение числа рабочих мест приведет к ежегодной экономии средств в размере от $350 млн до $550 млн.

Представители компании заявили, что реорганизация предприятия позволит корпорации стать сетью, в которой потребуется принимать меньше решений, будет меньше бюрократии и, в конечном итоге, меньше людей.

Ранее Coca-Cola уже объявляла о намерении сократить число сотрудников в рамках реорганизации бизнеса. В августе в компании планировали уволить до 4 тыс. сотрудников на территории США, ассоциированного с США островного государства Пуэрто-Рико и Канады. Кроме того, ожидалось, что аналогичные меры будут приняты в других странах. Также летом корпорация собиралась сократить число подразделений до девяти, которых на тот момент насчитывалось 17.