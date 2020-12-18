Динамика роста денежной базы Азербайджана ниже прогноза Центробанка

БАКУ /Trend/ - Денежная база Азербайджана с начала 2020 года выросла на 3,3 процента, что значительно ниже, чем ожидалось.

Как сообщает Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА), хотя процентные ставки по депозитным операциям и краткосрочным векселям Центробанка в ноябре-декабре текущего года оставались стабильными, доходность государственных ценных бумаг сохраняла тенденцию к снижению. На межбанковском же рынке РЕПО существенных изменений в средних процентах не наблюдается.

Наряду с решениями денежно-кредитной политики, положительное влияние на динамику кредитных вложений и средние процентные ставки оказывают макропруденциальное смягчение и программы государственного льготного кредитования.

По заявлениям ЦБА, ослабление спроса на кредиты в условиях пандемии сказывается на динамике депозитных процентов, которые являются основным источником ресурсов банков. Так, в последние месяцы 2020 года наблюдается тенденция к снижению депозитных процентов. Однако переход механизма страхования вкладов в новые рамки на устойчивых условиях наряду с укреплением ресурсной базы банковской системы и сохранением финансовой стабильности, окажет положительное влияние на формирование депозитных процентов.

Центробанк заключает, что на валютном рынке сохраняется стабильность и в условиях сбалансированного валютного рынка наблюдается снижение показателей долларизации.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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