Предложение банков многократно превысило спрос на депозитном аукционе Центробанка Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) привлек 100 миллионов манатов на очередном депозитном аукционе, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на ЦБА.
Согласно информации, депозитный аукцион был проведен 21 декабря 2020 года и предложение на нём со стороны банков превысило спрос почти в шесть раз, достигнув 581,7 миллиона манатов.
Средневзвешенная процентная ставка по депозитным сделкам, заключенным в рамках аукциона, составила 5,76 процентов.
Средства привлечены сроком на 15 дней.
Напомним, что к проведению депозитных аукционов ЦБА приступил в июне 2016 года.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)
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