Особое внимание в госбюджете уделено реконструкции освобожденных земель - Самир Шарифов

БАКУ /Trend/ - Текущий год войдёт в историю Азербайджана как особый, ведь азербайджанская армия под руководством Верховного главнокомандующего, Президента Азербайджана освободила земли от армянской оккупации и одержала славную победу.

Как сообщает в среду Trend, об этом на заседании комитета Милли Меджлиса (парламент) по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал министр финансов Азербайджана Самир Шарифов.

Он отметил, что восстановительные работы на освобожденных от оккупации землях являются самым важным вопросом, стоящим перед государством. В государственном бюджете на 2021 год этому уделено особое внимание. Для создания современной инфраструктуры на этих территориях в госбюджете предусмотрены средства в размере 2,2 миллиарда манатов.

Шарифов подчеркнул, что в то же время для усиления обороноспособности Азербайджана предусмотрено достаточно средств. Общая сумма расходов на оборону составляет около 4,6 миллиарда манатов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)