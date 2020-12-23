У Азербайджана достаточно ресурсов для внутренних заимствований - председатель Центробанка

БАКУ /Trend/ - У Азербайджана достаточно ресурсов для внутренних заимствований.

Как сообщает в среду Trend, об этом в ходе сегодняшнего заседания комитета по экономической политике, промышленности и предпринимательству сказал председатель Центрального банка Азербайджана Эльман Рустамов.

Он сообщил, что Азербайджан намерен открыть свой внутренний рынок для граждан и мелких инвесторов, в том числе иностранных инвесторов.

Эльман Рустамов добавил, что очень важно развивать внутренний рынок заимствований, такая практика используется в других странах.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)