В Азербайджане на предстоящий год предусмотрены меры по повышению экономической активности - министр финансов

БАКУ /Trend/ - Пандемия COVID-19 нанесла большой ущерб мировой экономике. Азербайджан также пострадал от ее последствий, но в результате принятых мер удалось предотвратить большие экономические потери.

Как сообщает в четверг Trend, об этом на сегодняшнем заседании Милли Меджлиса (парламент) в ходе обсуждений государственного бюджета Азербайджана на 2021 год сказал министр финансов Самир Шарифов.

По его словам, до конца текущего года ожидается сокращение экономики на уровне до четырёх процентов. В предстоящем году предусмотрен ряд мер по повышению экономической активности в стране.

Шарифов отметил, что в проекте госбюджета особое внимание уделено целям, поставленным главой государства.

Министр финансов подчеркнул, что в следующем году на соответствующие меры по борьбе с пандемией коронавируса выделены средства в размере 261, 161 и 288 миллионов манатов соответственно.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)