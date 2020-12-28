Парламент Азербайджана принял во втором чтении госбюджет страны на 2021 год

БАКУ /Trend/ - На пленарном заседании Милли Меджлиса (парламент) во втором чтении принят государственный бюджет Азербайджана на 2021 год.

Как сообщает в понедельник Trend, в представленном Милли Меджлису проекте доходы сводного бюджета на 2021 год прогнозируются в размере 23,8 миллиарда манатов, что на 1,465 миллиарда манатов, или на 6,6 процента больше, чем в текущем году.

Расходы сводного бюджета составят 31,16 миллиарда манатов, что на 855,1 миллиона манатов, или на 2,8 процента больше относительно 2020 года.

Дефицит бюджета 2021 года предусматривается в объёме 7,3 миллиарда манатов, что на 610,1 миллиона манатов, или 7,7 процента меньше по сравнению с текущим годом. Дефицит бюджета оценивается в 9,7 процента прогнозируемого ВВП, что демонстрирует спад на 1,4 процентных пункта относительно 2020 года.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Зейни Джафаров)