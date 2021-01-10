В Азербайджане увеличился объём кредитного портфеля сельскохозяйственного сектора

БАКУ /Trend/ - Объем кредитования сельского и лесного хозяйства, а также сферы рыболовства в Азербайджане на первое декабря 2020 года составил 553,9 миллиона манатов, сообщает Trend со ссылкой на данные Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

По данным Центробанка, кредитование данного сектора по сравнению с аналогичным периодом 2019 года увеличилось на 33,8 миллиона манатов или же на 6,5 процентов. По сравнению с началом 2020 года этот показатель вырос на 13,6 миллионов манатов (2,5 процента).

Сообщается, что на долю долгосрочных кредитов выпали 491,3 миллиона манатов или же 88,7 процентов. Этот показатель на 22,8 миллиона манатов или на 4,9 процента больше по сравнению с показателем на начало декабря 2019 года. В национальной валюте были выданы кредиты на сумму 375,9 миллионов манатов, а в иностранной валюте - 115,3 миллионов.

Краткосрочные кредиты в секторе сельского, лесного хозяйства и рыболовства составили 33,7 миллиона манатов или 6,1 процентов от всей суммы кредитов этого сектора. Из них 21,8 миллиона манатов были выданы в национальной валюте, а 11,9 миллионов - в иностранной валюте.

Кредиты в основном предоставлялись частным учреждениям и проводились в национальной валюте, составив 71,8 процента (397,7 миллионов манатов) от общей суммы кредитования сектора сельского, лесного хозяйства и рыболовства. Операции, проведенные в иностранной валюте, были оценены в 127,2 миллионов манатов (23 процента).

Удельный вес кредитования сельскохозяйственного сектора в кредитовании реального сектора составил 3,8 процента и по сравнению с 2019 годом этот показатель вырос на 0,4 процентных пункта.

Напомним, что в целом объём кредитования реального сектора к первому декабря 2020 года составил 14,68 миллиардов манатов, что указывает на спад в годовом исчислении на 435,1 миллионов манатов или 2,9 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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