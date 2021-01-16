Туркменистан обнародовал сумму сделок на бирже в декабре
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Президент Ильхам Алиев: Чай в стаканах «армуду» с пахлавой на Джыдыр дюзю. На радость друзьям и назло врагам (ФОТО/ВИДЕО)
Президент Ильхам Алиев: Впервые за эти 30 лет Верховный главнокомандующий приехал в Шушу и, честно говоря, не хочет уезжать из Шуши
Президент Ильхам Алиев: Сегодня я привез в Шушу бюсты наших гениальных личностей – Хуршидбану Натаван, Узеира Гаджибейли и Бюльбюля
Президент Ильхам Алиев: В мае 1992 года в результате предательства тандема НФА-Мусават Шуша оказалась под оккупацией