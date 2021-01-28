AzeriCard и Visa разрабатывают новую мобильную платформу

БАКУ /Trend/ - Процессинговый центр AzeriCard разрабатывает новое мобильное приложение для потребителей.

Как сообщает в четверг Trend об этом на мероприятии Fintex Summit Online сказал генеральный директор ООО AzeriCard Фарид Гулиев.

По его словам, новое приложение объединит в себе услуги всех банков, обслуживаемых AzeriCard, и упростит для клиентов пользование всеми банковскими услугами. На начальном этапе в приложение будут интегрированы услуги банков, которые наиболее готовы к условиям открытого банкинга.

Гулиев отметил, что проект реализуется совместно с международной платежной системой Visa.

Напомним, что ранее компания Visa и процессинговый центр Azericard объявили о начале стратегического партнерства для разработки инновационных цифровых платежных решений в Азербайджане. Это позволит расширить спектр существующих цифровых сервисов в Азербайджане и стимулировать цифровизацию экономики.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni