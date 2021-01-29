Центробанк Азербайджана выпустит в обращение денежные знаки с изображением освобожденных территорий

БАКУ /Trend/ - Исходя из того, что разработка дизайна и выпуск в обращение национальных денежных знаков осуществляется исключительно Центральным банком Азербайджана (ЦБА), в течение 2021 года планируется выпустить в оборот широкий ассортимент памятных денежных знаков и банкнот.

Как сообщает в пятницу Trend с пресс-конференции Центрального банка Азербайджана, об этом заявил председатель ЦБА Эльман Рустамов.

Глава Центробанка страны особо подчеркнул, что речь не идёт о выпуске в обращение купюры номиналом в 500 манатов, а информация, распространяемая в социальных сетях по этому поводу, не соответствует действительности.

Эльман Рустамов сказал, что вероятнее всего новые денежные знаки будут посвящены каждому освобожденному от оккупации району.

"Мы также выпустим памятный знак, отражающий колоритный лозунг "Одна нация, два государства". Постараемся закончить эту работу к первой годовщине Победы в Отечественной войне”, - заключил глава Центробанка Азербайджана.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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