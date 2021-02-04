Рост продаж валюты на аукционах Азербайджана в январе обусловлен краткосрочным всплеском спроса домохозяйств - Газпромбанк

БАКУ /Trend/ - Объем иностранной валюты, проданной Государственным нефтяным фондом Азербайджана (ГНФАР) в январе 2021 года, вырос на 1,1 процента по сравнению с декабрем 2020 года.

Как сообщает в четверг Trend со ссылкой на отчетные данные Газпромбанка, этот показатель остается ниже уровня марта 2020 года в три раза, когда наблюдался пик продаж на начальном этапе коронавирусной пандемии.

По заявлениям Газпромбанка, небольшой рост объемов продаж валют ГНФАР в январе был обусловлен краткосрочным всплеском спроса домохозяйств на иностранную валюту в связи с неподтвержденной информацией о возможной девальвации маната. В результате, на аукционе 12 января 2021 года продажи выросли до 142,2 миллиона долларов и составили 22 процента январского объема. Благодаря оперативным комментариям Центробанка Азербайджана, содержащим сигналы о намерении поддерживать стабильный курс маната в среднесрочной перспективе, девальвационные ожидания населения нормализовались.

Учитывая, что в 2021 году трансферт в госбюджет из ГНФАР запланирован в размере 12,2 миллиардов манатов или 7,2 миллиардов долларов, а в январе продано порядка 645 миллионов долларов или девять процентов от запланированного объема, в оставшиеся 11 месяцев года среднемесячный объем продаж составит 600 миллионов долларов.

В Газпромбанке отмечают, что Азербайджан является одной из наиболее обеспеченных международными резервами стран СНГ. Так, по состоянию на первое января 2021 года международные резервы Азербайджана, с учетом активов ГНФАР, составляют около 50 миллиардов долларов, обеспечивая при этом покрытие 58 месяцев импорта.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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