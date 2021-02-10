Бакинская фондовая биржа многократно увеличила уставный капитал

БАКУ /Trend/ - Бакинская фондовая биржа (БФБ) в целях обеспечения устойчивого развития рынка капиталов Азербайджана и на основании решения внеочередного собрания акционеров повысила номинальную стоимость акций с 200 до 800 манатов за счет нераспределенной прибыли.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на биржу, в результате увеличения номинальной стоимости акций, уставный капитал БФБ вырос с 1,26 миллиона манатов до 5,04 миллионов манатов.

Ранее Центральный банк Азербайджана заявлял о рассмотрении вопроса более эффективного усовершенствования законодательства в области рынка ценных бумаг. Согласно заявлению Центробанка, местный рынок капитала требует значительного развития, и в данный момент банковский сектор может участвовать на рынке капитала только посредством создания инвестиционных компаний, но это увеличивает его расходы.

Напомним, что Бакинская фондовая биржа была создана в 1997 году, на данный момент в ней состоят 20 акционеров.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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