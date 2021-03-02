Сумма выданных гарантированных кредитов в Азербайджане превышает 231 млн манатов

Финансы 2 марта 2021 13:02 (UTC+04:00)
Сумма выданных гарантированных кредитов в Азербайджане превышает 231 млн манатов
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