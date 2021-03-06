Цена на азербайджанскую нефть превысила $69 за баррель

БАКУ /Trend/ - Цена азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений Азери – Чираг – Гюнешли (АЧГ) на базе CIF в итальянском порту Аугуста, пятого марта составила 69,26 долларов за баррель, что на 1,56 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 68,49 долларов за баррель, что на 1,52 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку–Тбилиси–Джейхан и Баку–Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Азербайджан также реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку–Новороссийск. Цена URALS с отгрузкой из порта составила 65,53 долларов за баррель, что на 1,68 доллара больше предыдущего показателя.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, пятого марта составила 69,01 долларов, что на 1,53 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на шестое марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Наталья Кочнева)

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