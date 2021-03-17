Введение лимита на сумму компенсаций в Азербайджане обеспечило полную защиту вкладов населения - Центробанк

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) в течение 2020 года проводил оценку влияния изменений в схеме страхования вкладов на банковский сектор в связи с истечением полного периода страхования вкладов.

Как сообщили Trend в среду в ЦБА, в прошлом году был принят ряд решений о выходе из схемы полного страхования вкладов с определением переходного периода и о переходе на новую модель. В рамках новой модели предусмотрены введение лимита на сумму компенсации, а также расширение охвата застрахованных вкладчиков. В результате применения этих решений была обеспечена полная защита вкладов 99,9 процента вкладчиков.

В ЦБА отметили, что расширение охвата застрахованных вкладчиков направлено на поддержку политики развития малого предпринимательства и повышение доверия к банковской системе, а также дальнейшее усиление защиты прав потребителей финансовых услуг.

Напомним, что, согласно отчёту Фонда страхования вкладов (ADIF), на 16 марта 2021 года вкладчикам ранее закрывшихся AtaBank, Amrahbank, NBC Bank и AGBank выплачены компенсации по застрахованным вкладам на сумму свыше 628 миллионов манатов.

(Автор: Зейни Джафаров)

Twitter: @jafarov_zeyni