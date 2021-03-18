БАКУ /Trend/ - Объем безналичных операций по платежным картам в Азербайджане достиг исторического максимума, сообщает в четверг Trend со ссылкой на Центральный банк Азербайджана (ЦБА).

В рамках "Государственной программы по расширению цифровых платежей в Азербайджане на 2018-2020 годы", утвержденной распоряжением Президента Азербайджана от 26 сентября 2018 года, Центральным банком совместно с государственными структурами и банковским сектором был осуществлен комплекс мер, направленных на расширение безналичной платежной среды в стране, повышение внедрения инновационных платежных технологий и финансовой грамотности населения, а также были реализованы проекты в масштабах страны, и этот процесс продолжается.

Как отмечается в заявлении Центробанка, по всей стране в результате проделанной работы наблюдался значительный рост показателей безналичных платежей по сравнению с предыдущими периодами. Так, в 2020 году объем клиентских переводов с текущих счетов посредством электронного банкинга составил 95,7 миллиарда манатов, а объем безналичных операций, совершенных по платежным картам внутри страны, достиг исторического максимума (6,4 миллиарда манатов).

Согласно информации, Центробанком определены важные приоритетные направления следующего стратегического периода с целью сохранения позитивного тренда в развитии безналичных платежей, привлечения на платежный рынок финансовых технологий, предлагающих инновационные услуги, повышения доступа населения и субъектов бизнеса к финансовым услугам в любой точке Азербайджана, независимо от места жительства, а также расширения использования цифровых платежных услуг.

Наряду с формированием в стране современной платежной экосистемы и поощрением развития инноваций, в центре внимания постоянно находится усовершенствование нормативно-правовой базы по указанным направлениям. Законопроект “О платежных услугах и платежных системах”, определяющий правовые и экономические основы регулирования и контроля со стороны ЦБА над платежными организациями, небанковскими поставщиками платежных услуг и организациями электронных денег, включает в себя правовые аспекты открытого банкинга (Open Banking) в соответствии с современными вызовами и положения о применении нормативного режима тестирования, который позволяет финтехам предлагать новые продукты и услуги. Законопроект позволит сформировать высокую конкурентоспособность на платежном рынке за счет поддержки инноваций и эффективности, а также создания благоприятных рыночных условий для поставщиков платежных услуг. В настоящее время законопроект находится на стадии согласования с соответствующими государственными органами.

Отметим, что Центральный банк продолжает взаимодействие с банковским сектором и соответствующими государственными структурами для достижения поставленных целей по расширению ассортимента, качества и сферы применения цифровых платежных услуг в Азербайджане путем укрепления институциональной и правовой базы и расширения возможностей инфраструктуры.

(Автор: Зейни Джафаров)

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