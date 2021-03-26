Власти Венесуэлы обвинили Гуайдо в хищении средств для закупки вакцин от COVID-19
Власти Венесуэлы начали уголовное расследование против лидера оппозиции Хуана Гуайдо по обвинению в хищении средств государства, предназначенных для борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщил генеральный прокурор республики Тарек Вильям Сааб, передает Trend со ссылкой на ТАСС.
В среду исполнительный вице-президент Венесуэлы Дельси Родригес сообщила, что на счетах страны в иностранных банках находится около $7 млрд, часть из которых руководство республики планирует направить на закупку вакцин против коронавируса. По ее словам, в ответ на запросы о снятии денег банки стран, признающих Гуайдо в качестве президента, сообщили, что не могут провести операцию, исходя из "инструкций правительства".
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