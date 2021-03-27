Стоимость азербайджанской нефти превысила $64 за баррель

БАКУ /Trend/ - Стоимость азербайджанской легкой нефти, добываемой на блоке месторождений "Азери–Чираг–Гюнешли" (АЧГ), на базе CIF в итальянском порту Аугуста 26 марта составила 64,01 доллара за баррель, что на 2,7 доллара больше предыдущего показателя, сообщает в субботу Trend со ссылкой на источник на нефтегазовом рынке страны.

На базе FOB в турецком порту Джейхан цена Azeri Light составила 62,82 доллара за баррель, что на 2,5 доллара больше предыдущего показателя. Азербайджан добывает Azeri Light с 1997 года и экспортирует по трубопроводам Баку – Тбилиси – Джейхан и Баку – Супса, а также по железной дороге – в грузинский порт Батуми.

Кроме того, Азербайджан реализует нефть сорта URALS из российского черноморского порта Новороссийск, доставляя сырье по трубопроводу Баку – Новороссийск. Стоимость URALS с отгрузкой из порта, увеличившись на 2,36 доллара, составила 60,44 доллара за баррель.

Стоимость барреля нефти эталонного сорта Brent Dated, добываемой в Северном море, 26 марта составила 63,8 доллара, что на 2,54 доллара больше предыдущего показателя.

Официальный курс на 27 марта составляет 1,7 AZN/USD.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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