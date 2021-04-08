Министр экономики назвал объем поступлений от налогов в госбюджет Азербайджана
БАКУ /Trend/ - Поступления от налогов в госбюджет Азербайджана в первом квартале 2021 года составили 2,085 миллиарда манатов.
Как сообщает в четверг Trend, об этом написал в Twitter министр экономики Азербайджана Микаил Джаббаров.
Он отметил, что прогноз по этим поступлениям выполнен на 121,1 процента.
"В первом квартале нынешнего года дополнительные поступления в бюджет составили 363,8 миллиона манатов, из которых 211,1 миллиона манатов пришлись на долю ненефтяного сектора", - написал Джаббаров.
Напомним, что ранее министерство финансов Азербайджана сообщало о доходах консолидированного бюджета Азербайджана в 2020 году на уровне 24,46 миллиарда манатов и расходах в размере 29,16 миллиарда манатов. Таким образом, дефицит бюджета составил 4,7 миллиарда манатов, что на 40,9 процента меньше прогнозного показателя.
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni