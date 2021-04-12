Активы Нацфонда Казахстана снизились на 523 млн долларов

В Нацбанке рассказали, сколько составляют активы Национального фонда, передает Trend со ссылкой на МИА «Казинформ».

«Активы Национального фонда на конец марта составили 57,1 млрд долларов, снизившись за месяц на 523 млн долларов из-за превышения выделения над поступлениями средств в фонд. В марте текущего года продано 695 млн долларов для выделения целевого и гарантированного трансфертов на 322 млр тенге или 765 млн долларов», - сообщил председатель Национального банка Ерболат Досаев на заседании Правительства.

По его информации, поступления в Нацфонд в марте составили всего 65 млрд тенге, в том числе в иностранной валюте 100,6 млн долларов или 42,7 млрд тенге в эквиваленте.

«Положительный инвестиционный доход Нацфонда за месяц составил 72 млн долларов США или 0,13%. В тоже время за первый квартал инвестиционный доход составил -182 млн долларов. На фоне роста акций, а также положительной коррекции облигаций и золота инвестиционный доход с начала года по 9 апреля т.г. вырос и составил 580 млн долларов», - сказал Е. Досаев.

Также как отметил Ерболат Досаев, золотовалютные резервы за март снизились на 1,13 млрд долларов до 33,54 млрд долларов, более 70% падения резервов пришлось на сокращение портфеля золота на фоне снижения стоимости золота (с 1765 до 1685 долларов за унцию или на 4,5%).

«Золото демонстрирует высокую волатильность, уже с начала апреля цена выросла до 1744 долларов за унцию или на 3,5%, что обеспечило восстановление портфеля золота на 756 млн долларов. Снижение активов в свободно конвертируемой валюте за март составило 317 млн долларов США, в том числе за счет снижения средств на корсчетах и вкладов клиентов НБРК на 335 млн долларов в связи с погашением еврооблигаций БВУ, а также финансированием проектов Межгосударственным банком. Выплата госдолга составила 72 млн долларов», - заявил глава Нацбанка.

По его данным, валовые международные резервы в марте составили 90,64 млрд долларов.

Ранее председатель Национального банка РК Ерболат Досаев заявил, что пенсионные активы ЕНПФ с начала года снизились на 0,3 трлн тенге или 2,3% до 12,6 трлн тенге из-за досрочного изъятия населением средств.