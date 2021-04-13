Спрос азербайджанских банков на инвалюту возрос

БАКУ /Trend/ - Центральный банк Азербайджана (ЦБА) 13 апреля 2021 года на валютном аукционе, прошедшем с участием Государственного нефтяного фонда (ГНФАР), продал банкам 62,1 миллиона долларов, сообщает во вторник Trend со ссылкой на ЦБА.

Спрос банков на иностранную валюту на аукционе увеличился на 11,9 процента по сравнению с предыдущим показателем и был полностью удовлетворен.

По итогам аукциона средневзвешенный курс маната к доллару составил 1,7 AZN/USD.

Отметим, что 10 марта 2020 года был проведен первый за долгое время валютный аукцион с участием Госнефтефонда Азербайджана, в ходе которого азербайджанские банки приобрели 323,2 миллиона долларов.

К проведению валютных аукционов посредством односторонней продажи валюты в конкурентных условиях ЦБА приступил с середины января 2017 года. В марте прошлого года было решено проводить внеочередные валютные аукционы в связи с возросшим спросом населения на валюту на фоне провала сделки ОПЕК+, повлекшего за собой резкое падение цен на нефть.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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