Минфин Азербайджана выставляет на торги среднесрочные гособлигации на 40 млн манатов

БАКУ /Trend/ - На Бакинской фондовой бирже (БФБ) 20 апреля 2021 года пройдет аукцион по размещению государственных среднесрочных облигаций министерства финансов Азербайджана на общую сумму 40 миллионов манатов.

Как сообщает в субботу Trend со ссылкой на биржу, на торгах будут предложены облигации номиналом 100 манатов, со сроком обращения 728 дней и доходностью семь процентов.

Сроки оплаты процентов (при их наличии) назначены на 19 октября 2021 года, 19 апреля 2022 года, 18 октября 2022 года и на 18 апреля 2023 года.

Срок оплаты по облигациям – 18 апреля 2023 года.

Андеррайтером выпуска государственных облигаций министерства финансов Азербайджана является инвестиционная компания Pasha Kapital.

Отметим, что на 2021 год министерством финансов Азербайджана планируется эмиссия 17 миллионов облигаций на общую сумму 1,7 миллиарда манатов.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter:@jafarov_zeyni