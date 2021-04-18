Биткойн снизился более чем на 11%

Биткойн в ходе торговой сессии снижался на 11,43%, достигая отметки в $54,510 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk.

К 13:41 (GMT+4) курс биткойна замедлил падение и находился на уровне $54,919 тыс. за штуку (-11,22%).

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.