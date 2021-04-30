Давления на курс нацвалюты нет - глава ЦБ Азербайджана

Финансы 30 апреля 2021 13:09 (UTC+04:00)
Давления на курс нацвалюты нет - глава ЦБ Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Никакого давления на курс национальной валюты нет.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал председатель правления Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Эльман Рустамов.

"Нет никакого давления ни на баланс валютного рынка, ни на курс маната. Центральный банк также не совершает операции, ориентированные на продажу и покупку валют с рынка", - сказал глава Центробанка.

Наряду с этим, Рустамов подчеркнул, что на валютном рынке не наблюдается дефицита, а наоборот, отмечен профицит.

Отметим, что правление Центрального банка Азербайджана приняло решение с сегодняшнего дня оставить учетную ставку на уровне 6,25 процента. При этом верхний предел коридора процентных ставок оставлен на уровне 6,75 процента, а нижний предел - 5,75 процента.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

Twitter:@jafarov_zeyni

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