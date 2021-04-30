Гендиректор ЦБ назвал сроки завершения работ по дорожной карте открытого банкинга в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Работы по дорожной карте относительно открытого банкинга в Азербайджане, вероятно, завершатся в мае текущего года.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом на пресс-конференции сказал генеральный директор Центрального банка Азербайджана (ЦБА) Фарид Османов.

По его словам, закон "О платежных системах и платежных услугах" охватывает также вопросы формирования открытой банковской инфраструктуры в Азербайджане в соответствии с практикой о платежных системах в Европе.

"В этом направлении Центробанк сотрудничает с Международной финансовой корпорацией (IFC)", - отметил Османов.

Он отметил, что в ближайшее время окончательный вариант дорожной карты будет согласован в ЦБА и представлен общественности.

(Автор: Зейни Джафаров)

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