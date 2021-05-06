Нацбанк Казахстана сформировал предварительную оценку платежного баланса страны

Национальным Банком сформирована предварительная оценка платежного баланса Республики Казахстан по итогам I квартала 2021 года, передает Trend со ссылкой на Нацбанк.

Текущий счет сложился с дефицитом в 1,2 млрд долларов США. Основной причиной дефицита является снижение экспорта товаров при увеличении импортных потоков.

Экспорт сократился на 19,9%, до 11,5 млрд долларов США, в первую очередь из-за снижения экспорта нефти, доля которой в общем экспорте составила 48,5%. Снижение было обусловлено относительно низкими ценами на нефть в IV квартале 2020 года (44,3 доллара за баррель), которые отразились в статистике экспорта за I квартал 2021 года.

Импорт товаров поддерживался восстановлением деловой активности и отложенным внутренним спросом. Рост составил 4,8%, до 7,6 млрд долларов США, за счет увеличения ввоза потребительских непродовольственных и инвестиционных товаров. Наибольший рост отмечается во ввозе таких потребительских товаров, как автомобили, одежда и компьютеры. Рост по этим группам товаров в сравнении с I кварталом 2020 года составил 0,5 млрд долларов США.

Платежный баланс Казахстана продолжает характеризоваться положительным торговым балансом при отрицательном балансе доходов. За I квартал 2021 года дефицит баланса инвестиционных доходов увеличился на 0,7 млрд долларов США. Доходы прямых инвесторов составили 4,3 млрд долларов США, что на 20,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Предварительные данные текущего счета за I квартал 2021 года соответствуют прогнозной траектории Национального Банка. По нашим прогнозам, в зависимости от динамики цен на нефть дефицит в этом году составит от (-)2,8 до (-)4,8 млрд долларов США. По результатам предстоящего прогнозного раунда «май-июнь 2021 года» наши ожидания будут уточняться.