Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на 16 мая установлен на уровне 1,7 и 2,0641 маната соответственно, сообщает в воскресенье Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на воскресенье:

Курсы валют: 16 мая 2021 г.: 8 мая 2021 г.: 16 апреля 2021 г.: 16 мая 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0641 2,0681 2,0331 1,8369 -0,0040 0,0310 0,2272 1 российский рубль 0,023 0,023 0,0222 0,0231 0 0,0008 -0,0001 1 турецкая лира 0,2012 0,2063 0,2117 0,2462 -0,0051 -0,0105 -0,0450 1 австралийский доллар 1,3212 1,3335 1,3149 1,0983 -0,0123 0,0063 0,2229 1 аргентинский песо 0,0181 0,0181 0,0183 0,0251 0 -0,0002 -0,0070 1 белорусский рубль 0,6746 0,6712 0,6522 0,6929 0,0034 0,0224 -0,0183 1 бразильский реал 0,3224 0,3246 0,3027 0,2924 -0,0022 0,0197 0,0300 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1203 0,1209 0,1197 0,0921 -0,0006 0,0006 0,0282 100 южнокорейских вон 0,1506 0,1516 0,1521 0,1383 -0,0010 -0,0015 0,0123 1 чешская крона 0,0811 0,0806 0,0784 0,0665 0,0005 0,0027 0,0146 100 чилийских песо 0,2427 0,2446 0,2427 0,207 -0,0019 0 0,0357 1 китайский юань 0,2641 0,2643 0,2603 0,2394 -0,0002 0,0038 0,0247 1 датская крона 0,2776 0,2781 0,2734 0,2464 -0,0005 0,0042 0,0312 1 грузинский лари 0,4984 0,4966 0,4956 0,5302 0,0018 0,0028 -0,0318 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2189 0,2188 0,2193 0 0,0001 -0,0004 1 индийская рупия 0,0232 0,0231 0,0227 0,0225 0,0001 0,0005 0,0007 1 британский фунт стерлингов 2,3964 2,3774 2,3391 2,077 0,0190 0,0573 0,3194 100 индонезийских рупий 0,012 0,0119 0,0116 0,0114 0,0001 0,0004 0,0006 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,204 0,2046 0,201 0,1734 -0,0006 0,0030 0,0306 1 швейцарский франк 1,886 1,8872 1,8427 1,7467 -0,0012 0,0433 0,1393 1 израильский шекель 0,5198 0,5232 0,5182 0,48 -0,0034 0,0016 0,0398 1 канадский доллар 1,4044 1,4012 1,3557 1,2108 0,0032 0,0487 0,1936 1 кувейтский динар 5,6477 5,6428 5,6377 5,4954 0,0049 0,0100 0,1523 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,0039 0,004 0 0,0001 0 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,02 0,0221 0 0,0001 -0,0020 100 ливанских фунтов 0,1127 0,112 0,1125 0,1126 0,0007 0,0002 0,0001 1 малайзийский ринггит 0,4121 0,4133 0,4119 0,3912 -0,0012 0,0002 0,0209 1 мексиканский песо 0,0856 0,0854 0,0852 0,0712 0,0002 0,0004 0,0144 1 молдавская лея 0,0958 0,0954 0,0952 0,0953 0,0004 0,0006 0,0005 1 египетский фунт 0,1085 0,1085 0,1084 0,108 0 0,0001 0,0005 1 норвежская крона 0,2067 0,207 0,2025 0,1676 -0,0003 0,0042 0,0391 100 узбекских сомов 0,0161 0,0162 0,0162 0,0168 -0,0001 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4556 0,4541 0,4466 0,4029 0,0015 0,0090 0,0527 1 сингапурский доллар 1,276 1,2832 1,273 1,1937 -0,0072 0,0030 0,0823 1 саудовский риал 0,4533 0,4533 0,4533 0,4525 0 0 0,0008 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4458 2,4408 2,4286 2,3098 0,0050 0,0172 0,1360 1 тайваньский доллар 0,0608 0,0609 0,06 0,0568 -0,0001 0,0008 0,0040 1 таджикский сомони 0,1503 0,1503 0,1503 0,1656 0 0 -0,0153 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0617 0,0613 0,0609 0,0637 0,0004 0,0008 -0,0020 100 японских иен 1,5546 1,5654 1,5621 1,5856 -0,0108 -0,0075 -0,0310 1 новозеландский доллар 1,2324 1,2373 1,2176 1,0194 -0,0049 0,0148 0,2130

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Натаван Эфендиева)

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