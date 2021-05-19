Цена биткоина снизилась почти на 10% за сутки

Стоимость биткоина по состоянию на 05:51 (GMT+4) опустилась до $40 701. Об этом свидетельствуют данные сервиса CoinDesk, передает Trend со ссылкой на "Газету.Ru".

Ранее цена биткоина впервые почти за три месяца упала ниже $45 тыс. после того, как основатель американского производителя автомобилей Tesla Илон Маск не исключил вероятности того, что компания может продать или уже продала свои биткоин-активы. Маск согласился с комментарием одного из пользователей в Twitter относительно того, что в следующем квартале держатели биткоинов будут разочарованы, когда узнают, что Tesla отказалась от оставшихся у нее биткоин-активов (их стоимость ранее оценивалась в $1,5 млрд).

До этого Маск заявлял, что изменил свое мнение из-за экологических проблем, связанных с потреблением электроэнергии для осуществления биткоин-транзакций.

До этого Маск заявил, что компания приостанавливает прием биткоинов в качестве оплаты. По его словам, криптовалюта не будет использоваться до тех пор, пока ее получение не станет более экологичным.