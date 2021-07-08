Банк коммуникаций КНР выпустил офшорные облигации на €38 млн для реального сектора Хайнаня

Представительство Банка коммуникаций Китая (БКК) в южнокитайской провинции Хайнань при поддержке Управления валютного контроля КНР зарегистрировало эмиссию офшорных долговых обязательств в размере €38 млн для оживления реального сектора экономики острова, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Oблигации принадлежат базирующейся на Хайнане фармацевтической компании, которая сможет их размещать на биржах как в Китае, так и за рубежом. Эта коммерческая организация, как утверждается, имеет опыт диверсификации источников финансирования и способна контролировать валютные риски.

Согласно подсчетам специалистов банка, офшор позволил предприятию снизить издержки примерно на 3% по сравнению с традиционными каналами повышения капитализации путем выпуска ценных бумах. БКК осуществил регистрацию эмиссии по упрощенной модели, позволяющей существенно сократить время на прохождение процедур.

Под офшором в данном случае понимается сегмент в структуре национальной экономики, который имеет относительно независимый статус и позволяет банкам предоставлять особый пакет услуг как резидентам, так и нерезидентам. Выпущенные БКК на Хайнане офшорные облигации - долговые обязательства в иностранной валюте, способные благодаря преимуществам порта свободной торговли снизить издержки при обеспечении предприятий денежными средствами. Постепенно на острове формируется развитый финансовый кластер, который, как ожидается, станет важным стимулом долгосрочного развития всей китайской экономики.