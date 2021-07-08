Манат укрепился к евро и турецкой лире
БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0049 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.
Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:
|
Курсы валют:
|
08 июля 2021 г.:
|
07 июля 2021 г.:
|
08 июня 2021 г.:
|
08 июля 2020 г.:
|
Разница:
|
за сутки:
|
за месяц:
|
за год:
|
1 доллар США
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
1,7
|
0
|
0
|
0
|
1 евро
|
2,0049
|
2,0105
|
2,0704
|
1,9171
|
-0,0056
|
-0,0655
|
0,0878
|
1 российский рубль
|
0,0227
|
0,0229
|
0,0233
|
0,0238
|
-0,0002
|
-0,0006
|
-0,0011
|
1 турецкая лира
|
0,1956
|
0,1958
|
0,1973
|
0,2478
|
-0,0002
|
-0,0017
|
-0,0522
|
1 австралийский доллар
|
1,269
|
1,2746
|
1,3169
|
1,1797
|
-0,0056
|
-0,0479
|
0,0893
|
1 аргентинский песо
|
0,0177
|
0,0177
|
0,0179
|
0,024
|
0
|
-0,0002
|
-0,0063
|
1 белорусский рубль
|
0,6693
|
0,6693
|
0,6728
|
0,6964
|
0
|
-0,0035
|
-0,0271
|
1 бразильский реал
|
0,3249
|
0,3269
|
0,3369
|
0,3159
|
-0,0020
|
-0,0120
|
0,0090
|
1 дирхам ОАЭ
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0,4628
|
0
|
0
|
0
|
1 южноафриканский ранд
|
0,1184
|
0,1185
|
0,1256
|
0,099
|
-0,0001
|
-0,0072
|
0,0194
|
100 южнокорейских вон
|
0,1484
|
0,1496
|
0,1525
|
0,1423
|
-0,0012
|
-0,0041
|
0,0061
|
1 чешская крона
|
0,0777
|
0,0785
|
0,0815
|
0,0718
|
-0,0008
|
-0,0038
|
0,0059
|
100 чилийских песо
|
0,227
|
0,2272
|
0,2376
|
0,2146
|
-0,0002
|
-0,0106
|
0,0124
|
1 китайский юань
|
0,2624
|
0,2627
|
0,2659
|
0,2422
|
-0,0003
|
-0,0035
|
0,0202
|
1 датская крона
|
0,2696
|
0,2704
|
0,2784
|
0,2573
|
-0,0008
|
-0,0088
|
0,0123
|
1 грузинский лари
|
0,544
|
0,5405
|
0,5397
|
0,5565
|
0,0035
|
0,0043
|
-0,0125
|
1 гонконгский доллар
|
0,2189
|
0,2188
|
0,2191
|
0,2194
|
0,0001
|
-0,0002
|
-0,0005
|
1 индийская рупия
|
0,0227
|
0,0228
|
0,0234
|
0,0227
|
-0,0001
|
-0,0007
|
0
|
1 британский фунт стерлингов
|
2,3435
|
2,3469
|
2,4068
|
2,1347
|
-0,0034
|
-0,0633
|
0,2088
|
100 индонезийских рупий
|
0,0117
|
0,0117
|
0,0119
|
0,0118
|
0
|
-0,0002
|
-0,0001
|
100 иранских риалов
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0
|
0
|
0
|
1 шведская крона
|
0,1968
|
0,1979
|
0,2057
|
0,1838
|
-0,0011
|
-0,0089
|
0,0130
|
1 швейцарский франк
|
1,8367
|
1,8403
|
1,8932
|
1,804
|
-0,0036
|
-0,0565
|
0,0327
|
1 израильский шекель
|
0,5195
|
0,5189
|
0,5239
|
0,4925
|
0,0006
|
-0,0044
|
0,0270
|
1 канадский доллар
|
1,3576
|
1,3643
|
1,4063
|
1,2495
|
-0,0067
|
-0,0487
|
0,1081
|
1 кувейтский динар
|
5,6454
|
5,6455
|
5,6503
|
5,5168
|
-0,0001
|
-0,0049
|
0,1286
|
1 казахский тенге
|
0,004
|
0,004
|
0,004
|
0,0041
|
0
|
0
|
-0,0001
|
1 киргизский сом
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0201
|
0,0217
|
0
|
0
|
-0,0016
|
100 ливанских фунтов
|
0,1118
|
0,1124
|
0,112
|
0,1124
|
-0,0006
|
-0,0002
|
-0,0006
|
1 малайзийский ринггит
|
0,4075
|
0,4088
|
0,4125
|
0,3975
|
-0,0013
|
-0,0050
|
0,0100
|
1 мексиканский песо
|
0,0849
|
0,085
|
0,0857
|
0,0745
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0104
|
1 молдавская лея
|
0,0942
|
0,0941
|
0,0962
|
0,0984
|
0,0001
|
-0,0020
|
-0,0042
|
1 египетский фунт
|
0,1083
|
0,1082
|
0,1084
|
0,1061
|
0,0001
|
-0,0001
|
0,0022
|
1 норвежская крона
|
0,1943
|
0,1952
|
0,2055
|
0,1793
|
-0,0009
|
-0,0112
|
0,0150
|
100 узбекских сомов
|
0,016
|
0,016
|
0,0161
|
0,0167
|
0
|
-0,0001
|
-0,0007
|
1 польский злотый
|
0,4421
|
0,4456
|
0,4634
|
0,4284
|
-0,0035
|
-0,0213
|
0,0137
|
1 сингапурский доллар
|
1,2573
|
1,2617
|
1,2846
|
1,2181
|
-0,0044
|
-0,0273
|
0,0392
|
1 саудовский риал
|
0,4532
|
0,4532
|
0,4533
|
0,4532
|
0
|
-0,0001
|
0
|
1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)
|
2,4195
|
2,4212
|
2,4515
|
2,3436
|
-0,0017
|
-0,0320
|
0,0759
|
1 тайваньский доллар
|
0,0606
|
0,0607
|
0,0614
|
0,0577
|
-0,0001
|
-0,0008
|
0,0029
|
1 таджикский сомони
|
0,1504
|
0,1504
|
0,1502
|
0,1649
|
0
|
0,0002
|
-0,0145
|
1 новый туркменский манат
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0,4857
|
0
|
0
|
0
|
1 украинская гривна
|
0,0624
|
0,0622
|
0,0625
|
0,0633
|
0,0002
|
-0,0001
|
-0,0009
|
100 японских иен
|
1,5378
|
1,5367
|
1,5536
|
1,5812
|
0,0011
|
-0,0158
|
-0,0434
|
1 новозеландский доллар
|
1,1886
|
1,1934
|
1,2268
|
1,1122
|
-0,0048
|
-0,0382
|
0,0764
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni