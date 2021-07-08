Манат укрепился к евро и турецкой лире

Финансы 8 июля 2021 09:50 (UTC+04:00)
Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0049 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют:

08 июля 2021 г.:

07 июля 2021 г.:

08 июня 2021 г.:

08 июля 2020 г.:

Разница:

за сутки:

за месяц:

за год:

1 доллар США

1,7

1,7

1,7

1,7

0

0

0

1 евро

2,0049

2,0105

2,0704

1,9171

-0,0056

-0,0655

0,0878

1 российский рубль

0,0227

0,0229

0,0233

0,0238

-0,0002

-0,0006

-0,0011

1 турецкая лира

0,1956

0,1958

0,1973

0,2478

-0,0002

-0,0017

-0,0522

1 австралийский доллар

1,269

1,2746

1,3169

1,1797

-0,0056

-0,0479

0,0893

1 аргентинский песо

0,0177

0,0177

0,0179

0,024

0

-0,0002

-0,0063

1 белорусский рубль

0,6693

0,6693

0,6728

0,6964

0

-0,0035

-0,0271

1 бразильский реал

0,3249

0,3269

0,3369

0,3159

-0,0020

-0,0120

0,0090

1 дирхам ОАЭ

0,4628

0,4628

0,4628

0,4628

0

0

0

1 южноафриканский ранд

0,1184

0,1185

0,1256

0,099

-0,0001

-0,0072

0,0194

100 южнокорейских вон

0,1484

0,1496

0,1525

0,1423

-0,0012

-0,0041

0,0061

1 чешская крона

0,0777

0,0785

0,0815

0,0718

-0,0008

-0,0038

0,0059

100 чилийских песо

0,227

0,2272

0,2376

0,2146

-0,0002

-0,0106

0,0124

1 китайский юань

0,2624

0,2627

0,2659

0,2422

-0,0003

-0,0035

0,0202

1 датская крона

0,2696

0,2704

0,2784

0,2573

-0,0008

-0,0088

0,0123

1 грузинский лари

0,544

0,5405

0,5397

0,5565

0,0035

0,0043

-0,0125

1 гонконгский доллар

0,2189

0,2188

0,2191

0,2194

0,0001

-0,0002

-0,0005

1 индийская рупия

0,0227

0,0228

0,0234

0,0227

-0,0001

-0,0007

0

1 британский фунт стерлингов

2,3435

2,3469

2,4068

2,1347

-0,0034

-0,0633

0,2088

100 индонезийских рупий

0,0117

0,0117

0,0119

0,0118

0

-0,0002

-0,0001

100 иранских риалов

0,004

0,004

0,004

0,004

0

0

0

1 шведская крона

0,1968

0,1979

0,2057

0,1838

-0,0011

-0,0089

0,0130

1 швейцарский франк

1,8367

1,8403

1,8932

1,804

-0,0036

-0,0565

0,0327

1 израильский шекель

0,5195

0,5189

0,5239

0,4925

0,0006

-0,0044

0,0270

1 канадский доллар

1,3576

1,3643

1,4063

1,2495

-0,0067

-0,0487

0,1081

1 кувейтский динар

5,6454

5,6455

5,6503

5,5168

-0,0001

-0,0049

0,1286

1 казахский тенге

0,004

0,004

0,004

0,0041

0

0

-0,0001

1 киргизский сом

0,0201

0,0201

0,0201

0,0217

0

0

-0,0016

100 ливанских фунтов

0,1118

0,1124

0,112

0,1124

-0,0006

-0,0002

-0,0006

1 малайзийский ринггит

0,4075

0,4088

0,4125

0,3975

-0,0013

-0,0050

0,0100

1 мексиканский песо

0,0849

0,085

0,0857

0,0745

-0,0001

-0,0008

0,0104

1 молдавская лея

0,0942

0,0941

0,0962

0,0984

0,0001

-0,0020

-0,0042

1 египетский фунт

0,1083

0,1082

0,1084

0,1061

0,0001

-0,0001

0,0022

1 норвежская крона

0,1943

0,1952

0,2055

0,1793

-0,0009

-0,0112

0,0150

100 узбекских сомов

0,016

0,016

0,0161

0,0167

0

-0,0001

-0,0007

1 польский злотый

0,4421

0,4456

0,4634

0,4284

-0,0035

-0,0213

0,0137

1 сингапурский доллар

1,2573

1,2617

1,2846

1,2181

-0,0044

-0,0273

0,0392

1 саудовский риал

0,4532

0,4532

0,4533

0,4532

0

-0,0001

0

1 SDR (Специальные права заимствования МВФ)

2,4195

2,4212

2,4515

2,3436

-0,0017

-0,0320

0,0759

1 тайваньский доллар

0,0606

0,0607

0,0614

0,0577

-0,0001

-0,0008

0,0029

1 таджикский сомони

0,1504

0,1504

0,1502

0,1649

0

0,0002

-0,0145

1 новый туркменский манат

0,4857

0,4857

0,4857

0,4857

0

0

0

1 украинская гривна

0,0624

0,0622

0,0625

0,0633

0,0002

-0,0001

-0,0009

100 японских иен

1,5378

1,5367

1,5536

1,5812

0,0011

-0,0158

-0,0434

1 новозеландский доллар

1,1886

1,1934

1,2268

1,1122

-0,0048

-0,0382

0,0764

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

Twitter: @jafarov_zeyni

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