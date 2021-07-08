Манат укрепился к евро и турецкой лире

БАКУ /Trend/ - Официальный курс доллара США и евро по отношению к азербайджанскому манату на восьмое июля установлен на уровне 1,7 и 2,0049 маната соответственно, сообщает в четверг Trend.

Курс маната по отношению к мировым валютам, согласно данным Центрального банка Азербайджана (ЦБА) на четверг:

Курсы валют: 08 июля 2021 г.: 07 июля 2021 г.: 08 июня 2021 г.: 08 июля 2020 г.: Разница: за сутки: за месяц: за год: 1 доллар США 1,7 1,7 1,7 1,7 0 0 0 1 евро 2,0049 2,0105 2,0704 1,9171 -0,0056 -0,0655 0,0878 1 российский рубль 0,0227 0,0229 0,0233 0,0238 -0,0002 -0,0006 -0,0011 1 турецкая лира 0,1956 0,1958 0,1973 0,2478 -0,0002 -0,0017 -0,0522 1 австралийский доллар 1,269 1,2746 1,3169 1,1797 -0,0056 -0,0479 0,0893 1 аргентинский песо 0,0177 0,0177 0,0179 0,024 0 -0,0002 -0,0063 1 белорусский рубль 0,6693 0,6693 0,6728 0,6964 0 -0,0035 -0,0271 1 бразильский реал 0,3249 0,3269 0,3369 0,3159 -0,0020 -0,0120 0,0090 1 дирхам ОАЭ 0,4628 0,4628 0,4628 0,4628 0 0 0 1 южноафриканский ранд 0,1184 0,1185 0,1256 0,099 -0,0001 -0,0072 0,0194 100 южнокорейских вон 0,1484 0,1496 0,1525 0,1423 -0,0012 -0,0041 0,0061 1 чешская крона 0,0777 0,0785 0,0815 0,0718 -0,0008 -0,0038 0,0059 100 чилийских песо 0,227 0,2272 0,2376 0,2146 -0,0002 -0,0106 0,0124 1 китайский юань 0,2624 0,2627 0,2659 0,2422 -0,0003 -0,0035 0,0202 1 датская крона 0,2696 0,2704 0,2784 0,2573 -0,0008 -0,0088 0,0123 1 грузинский лари 0,544 0,5405 0,5397 0,5565 0,0035 0,0043 -0,0125 1 гонконгский доллар 0,2189 0,2188 0,2191 0,2194 0,0001 -0,0002 -0,0005 1 индийская рупия 0,0227 0,0228 0,0234 0,0227 -0,0001 -0,0007 0 1 британский фунт стерлингов 2,3435 2,3469 2,4068 2,1347 -0,0034 -0,0633 0,2088 100 индонезийских рупий 0,0117 0,0117 0,0119 0,0118 0 -0,0002 -0,0001 100 иранских риалов 0,004 0,004 0,004 0,004 0 0 0 1 шведская крона 0,1968 0,1979 0,2057 0,1838 -0,0011 -0,0089 0,0130 1 швейцарский франк 1,8367 1,8403 1,8932 1,804 -0,0036 -0,0565 0,0327 1 израильский шекель 0,5195 0,5189 0,5239 0,4925 0,0006 -0,0044 0,0270 1 канадский доллар 1,3576 1,3643 1,4063 1,2495 -0,0067 -0,0487 0,1081 1 кувейтский динар 5,6454 5,6455 5,6503 5,5168 -0,0001 -0,0049 0,1286 1 казахский тенге 0,004 0,004 0,004 0,0041 0 0 -0,0001 1 киргизский сом 0,0201 0,0201 0,0201 0,0217 0 0 -0,0016 100 ливанских фунтов 0,1118 0,1124 0,112 0,1124 -0,0006 -0,0002 -0,0006 1 малайзийский ринггит 0,4075 0,4088 0,4125 0,3975 -0,0013 -0,0050 0,0100 1 мексиканский песо 0,0849 0,085 0,0857 0,0745 -0,0001 -0,0008 0,0104 1 молдавская лея 0,0942 0,0941 0,0962 0,0984 0,0001 -0,0020 -0,0042 1 египетский фунт 0,1083 0,1082 0,1084 0,1061 0,0001 -0,0001 0,0022 1 норвежская крона 0,1943 0,1952 0,2055 0,1793 -0,0009 -0,0112 0,0150 100 узбекских сомов 0,016 0,016 0,0161 0,0167 0 -0,0001 -0,0007 1 польский злотый 0,4421 0,4456 0,4634 0,4284 -0,0035 -0,0213 0,0137 1 сингапурский доллар 1,2573 1,2617 1,2846 1,2181 -0,0044 -0,0273 0,0392 1 саудовский риал 0,4532 0,4532 0,4533 0,4532 0 -0,0001 0 1 SDR (Специальные права заимствования МВФ) 2,4195 2,4212 2,4515 2,3436 -0,0017 -0,0320 0,0759 1 тайваньский доллар 0,0606 0,0607 0,0614 0,0577 -0,0001 -0,0008 0,0029 1 таджикский сомони 0,1504 0,1504 0,1502 0,1649 0 0,0002 -0,0145 1 новый туркменский манат 0,4857 0,4857 0,4857 0,4857 0 0 0 1 украинская гривна 0,0624 0,0622 0,0625 0,0633 0,0002 -0,0001 -0,0009 100 японских иен 1,5378 1,5367 1,5536 1,5812 0,0011 -0,0158 -0,0434 1 новозеландский доллар 1,1886 1,1934 1,2268 1,1122 -0,0048 -0,0382 0,0764

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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