Манат на этой неделе укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)

БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.

Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.

Официальный курс маната по отношению к доллару 28 июня - 05 июля - 29 июня 1,7 06 июля 1,7 30 июня 1,7 07 июля 1,7 01 июля 1,7 08 июля 1,7 02 июля 1,7 09 июля 1,7 Средний курс за неделю 1,7 Средний курс за неделю 1,7

По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0029 маната. Средневзвешенный курс составил 2,012 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,007 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к евро 28 июня - 05 июля 2,0151 29 июня 2,0252 06 июля 2,0184 30 июня 2,0236 07 июля 2,0105 01 июля 2,0142 08 июля 2,0049 02 июля 2,0134 09 июля 2,0122 Средний курс за неделю 2,019 Средний курс за неделю 2,012

По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0004 маната (1,7 процента).

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю 28 июня - 05 июля 0,0232 29 июня 0,0235 06 июля 0,0232 30 июня 0,0234 07 июля 0,0229 01 июля 0,0233 08 июля 0,0227 02 июля 0,0232 09 июля 0,0228 Средний курс за неделю 0,0234 Средний курс за неделю 0,023

На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1958 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0005 маната (0,3 процента).

Официальный курс маната по отношению к турецкой лире 28 июня - 05 июля 0,1958 29 июня 0,1956 06 июля 0,1961 30 июня 0,1945 07 июля 0,1958 01 июля 0,1954 08 июля 0,1956 02 июля 0,1958 09 июля 0,1956 Средний курс за неделю 0,1953 Средний курс за неделю 0,1958

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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