Манат на этой неделе укрепился к валютам основных стран-партнеров Азербайджана (ОБЗОР)
БАКУ /Trend/ - На этой неделе официальный курс маната по отношению к доллару, установленный Центральным банком Азербайджана (ЦБА), остался без изменений, сообщает в субботу Trend.
Средневзвешенный курс по итогам недели составил 1,7 маната за один доллар США.
|
Официальный курс маната по отношению к доллару
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
-
|
29 июня
|
1,7
|
06 июля
|
1,7
|
30 июня
|
1,7
|
07 июля
|
1,7
|
01 июля
|
1,7
|
08 июля
|
1,7
|
02 июля
|
1,7
|
09 июля
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
|
Средний курс за неделю
|
1,7
По итогам недели официальный курс маната по отношению к евро укрепился на 0,0029 маната. Средневзвешенный курс составил 2,012 маната за евро, соответственно, средняя цена маната к данной валюте понизилась на 0,007 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к евро
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
2,0151
|
29 июня
|
2,0252
|
06 июля
|
2,0184
|
30 июня
|
2,0236
|
07 июля
|
2,0105
|
01 июля
|
2,0142
|
08 июля
|
2,0049
|
02 июля
|
2,0134
|
09 июля
|
2,0122
|
Средний курс за неделю
|
2,019
|
Средний курс за неделю
|
2,012
По итогам недели официальный курс маната по отношению к российскому рублю укрепился на 0,0004 маната. Средневзвешенный курс составил 0,023 маната за рубль, соответственно, средняя цена маната к данной валюте уменьшилась на 0,0004 маната (1,7 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к российскому рублю
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
0,0232
|
29 июня
|
0,0235
|
06 июля
|
0,0232
|
30 июня
|
0,0234
|
07 июля
|
0,0229
|
01 июля
|
0,0233
|
08 июля
|
0,0227
|
02 июля
|
0,0232
|
09 июля
|
0,0228
|
Средний курс за неделю
|
0,0234
|
Средний курс за неделю
|
0,023
На этой неделе официальный курс маната по отношению к турецкой лире подорожал на 0,0002 маната. Средневзвешенный курс составил 0,1958 маната за одну турецкую лиру, соответственно, средняя цена маната к данной валюте увеличилась на 0,0005 маната (0,3 процента).
|
Официальный курс маната по отношению к турецкой лире
|
28 июня
|
-
|
05 июля
|
0,1958
|
29 июня
|
0,1956
|
06 июля
|
0,1961
|
30 июня
|
0,1945
|
07 июля
|
0,1958
|
01 июля
|
0,1954
|
08 июля
|
0,1956
|
02 июля
|
0,1958
|
09 июля
|
0,1956
|
Средний курс за неделю
|
0,1953
|
Средний курс за неделю
|
0,1958
(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)
Twitter: @jafarov_zeyni