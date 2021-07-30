Глава ЦБ Азербайджана заявил о росте валютных резервов с начала года

БАКУ /Trend/ - Валютные резервы Центрального банка Азербайджана (ЦБА) с начала года выросли более чем на два процента, достигнув 6,5 миллиарда долларов.

Как сообщает в пятницу Trend, об этом сказал на пресс-конференции председатель правления ЦБА Эльман Рустамов.

По его словам, также растут стратегические валютные резервы страны.

"С начала года они превысили 52,2 миллиарда долларов. Все эти факторы указывают на стабильность нашей национальной валюты", - сказал Рустамов.

Правление Центробанка 30 июля приняло решение сохранить учетную ставку на уровне 6,25 процента. Следующее решение по учетной ставке будет принято 17 сентября.

(Автор: Зейни Джафаров. Редактор: Константин Шапиро)

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